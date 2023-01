Gustavo Munúa, preocupado por la falta de refuerzos en Unión

Es que en los últimos partidos se puso de manifiesto los inconvenientes económicos que atraviesa Unión, que terminaron en un Diego Polenta forzando una salida antes de tiempo por falta de pago , el reclamo público de Jonatan Álvez y la no continuidad de Santiago Mele, ante la decisión de no hacer uso de la opción de compra.

Mientras tanto, también se fueron otros jugadores que fueron importantes para Gustavo Munúa, como Facundo Agüero (podría quedarse si es que se llega a un entendimiento económico), Leonel Bucca, Mariano Peralta Bauer, mientras que antes se había ido Emanuel Britez y para rematar se produjo la venta de Juan Ignacio Nardoni a Racing.

Unión todavía no comunico el nuevo vínculo con Gustavo Munúa, y por lo que se pudo averiguar en las últimas horas hubo un contacto de Pascual Lezcano, representante del entrenador, y Luis Spahn para ponerse de acuerdo sobre los últimos detalles del nuevo contrato.

Munúa.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

La oficialización del vínculo todavía no fue comunicada, cuando faltan algo más de 20 días para el inicio del Torneo de la Liga Profesional, en una situación que genera algo de incertidumbre en el mundo Unión, como consecuencia que se supo que Gustavo Munúa estaría molesto por la falta de refuerzos.

Cuando la secretaría técnica y los dirigentes se juntaron para seducir a Gustavo Munúa, se le prometió un salto de calidad con refuerzos de jerarquía y la continuidad de jugadores que consideraba fundamentales como Juan Nardoni, quien finalmente fue vendido a Racing, en la segunda transferencia más importante en la historia del fútbol argentino entre clubes de Primera División.

Pero esta situación genera un gran malestar en Gustavo Munúa, sobre todo por la falta de un centrodelantero de jerarquía, ya que Junior Marabel no forma parte de sus preferidos para el puesto, y los que le ofrecen, o le acercan los dirigentes no lo terminan de seducir. En el amistoso de este sábado ante Newell's el equipo titular no tuvo un nueve definido, lo que es una clara muestra de la falta de alternativas para el puesto.

De esta manera, se espera impacientemente por el anuncio oficial de la continuidad de Gustavo Munúa, como así también la llegada de refuerzos de jerarquía, ya que hasta aquí solamente llegaron Oscar Piris y el uruguayo Jairo O'Neill, quien ni siquiera fue presentado en sociedad.