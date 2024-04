¿Hasta cuándo tiene contrato Cristian González con Unión?

LEER MÁS: Tiene día y hora la despedida de Unión en la Copa de la Liga

Unión cerrará su participación en la Copa de la Liga Profesional frente a Tigre, en Victoria, en un partido que resulta clave para seguir sumando puntos en la tabla anual, para así alejarse del fondo, tomando como referencia que el último perderá la categoría, y para que al final de la temporada esto pueda derivar en la clasificación a una copa internacional, más allá que también los necesita para tener oxígeno en la de promedios.

En la conferencia de prensa que brindó luego de la derrota ante Belgrano, a Cristian González se le hizo referencia a su situación contractual como Unión, tomando como referencia las dudas que se establecieron en torno a su continuidad, no por una decisión dirigencial sino por las generales de la ley en este deporte que tiene que ver con los malos resultados.

Qué dijo Cristian González sobre su situación en Unión

Y a Kily González se le hizo referencia al 30 de junio como fecha en la cual se le termina el vínculo. Sobre esa pregunta, soltó: "Depende de los dirigentes, si quieren me voy. Es fácil. No olvidemos que este equipo en el último partido del torneo pasado estaba casi descendido y hasta hace dos partidos estábamos arriba de Boca. Esto es fútbol y somos humanos y erramos. La gente puede recriminar por los primeros 20', pero después creamos y los superamos, con situaciones recontra claras".

kily gonzalez union .jpg Desde su arribo, Unión pudo ganar dos partidos seguidos bajo el comando de Cristian González. Jose Busiemi

Más adelante, agregó: "No hablamos nada del contrato, porque no era el momento. No me interesa el tema del contrato. Si quieren que esté, me quedo, si me tengo que ir, lo hago. Insisto en que cuando las cosas estaban complicas le puse el pecho y lo seguiré haciendo. Sé lo que hacemos en todo sentido y los chicos están comprometidos. Si tenemos que seguir, lo haremos y si el club pretende a alguien más, nos iremos".

El 31 de diciembre pero con chances de salida para Cristian González

Lo concreto, es que más allá que no haya corregido a la pregunta que se le hizo mencionando el 30 de junio como fecha en la cual se le termina el contrato, Cristian González tiene vínculo con Unión hasta el 31 de diciembre, ya que el mismo fue retocado cuando finalizó el año, y negoció con los dirigentes el nuevo proyecto deportivo.

El 4 de diciembre del año pasado, tras el cierre de la Copa de la Liga, UNO Santa Fe reveló que se había llegado a un acuerdo con el DT para la extensión del mismo, el cual se firmaría en breve. Esto no impediría, sin embargo, tal cual lo manifestó el mismo Cristian González, que pueda quedarse en el club para el Torneo de la Liga Profesional, ya que dejó picando la chance de marcharse si es que esa es la decisión de la dirigencia. Por lo pronto, el partido ante Tigre será clave para su continuidad.