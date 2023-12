"Mi representante está negociando con Luis (Spahn), obviamente que no quiero cagar al club, yo soy jugador del club, no lo quiero cagar, se tienen que poner de acuerdo entre ellos dos para arreglar y que todo quede claro. Y seguramente voy a firmar un año más en Unión", manifestó Franco Calderón luego del empate sin goles que Unión cosechó ante Godoy Cruz en Mendoza, en la primera parte del año.

En diálogo con UNO Santa Fe, Franco Calderón se refirió a su futuro, luego de esas declaraciones que había dado en Mendoza, y afirmó: "Del contrato no tengo más qué hablar, porque después que dije eso ("no voy a cagar a Unión") no se volvieron a comunicar. Por el momento no voy a tocar ese tema, mi cabeza está en lo deportivo".