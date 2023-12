Maffini busca su salida de Estudiantes (RC) para venir a Unión

Siguen las negociaciones en Unión para sumar más refuerzos y en este caso el defensor Gonzalo Maffini no quiere dejar pasar una chance importante de pisar la A

En la víspera, Alicio Dagatti, presidente del club cordobés, reiteró que "acá nadie se va gratis. Si hay algún interesado en sus servicios, que haga una oferta formal. Nosotros solamente pedimos que se tomen los canales formales".

Pero Maffini retrucó, desde su óptica, con lo que considera que se abre en su horizonte una inmejorable posibilidad de crecer en lo económico y deportivo.

"Lo más firme y más cercano de mí, es un contacto del cuerpo técnico de Unión. Ya vienen hablando hace más de una semana. No hay nada cerrado. La cuestión más a definir es club a club”, añadió en un mano a mano con LV16 de Río Cuarto.

Maffini también subrayó que no habló con el nuevo DT del equipo, Gustavo Raggio. Pero se atrevió a recordar que "son situaciones a aprovechar personalmente. No se si alguna otra vez voy a tener esta posibilidad, en cuanto a la edad y la posición. Por lo personal y mío, me parece que sí, es aprovecharlo".

La novela está transitando los primeros capítulos en esta dirección donde Cristian González pretender seguir cerrando negociaciones para que como mínimo entre cuatro y cinco jugadores (hay dos cerrados) puedan iniciar el 2 de enero la pretemporada en Santa Fe.