"Hicimos de Unión un equipo con identidad y mística"

"Unión es mi casa y quedaron cosas muy lindas, pude armar distintos equipos, jugar con distintas estrategias, mi pasado como jugador me ayudó a que me tengan paciencia. Me fui porque se desarmó todo, yo no podía darle más pero fueron dos momentos de tres años muy lindos y pusimos la vara alta. El hincha se acostumbró no a verlo jugar sino a verlo ganar y entrar en una etapa internacional", expresó Madelón.

LEER MÁS: Unión y Central con todo definido para el choque en Santa Fe

Consultado respecto a si se arrepintió de la decisión, Leonardo Madelón respondió: "No me arrepiento para nada, tomé una decisión correcta, yo no tengo filtro. A eso lo hablé con el presidente (Luis Spahn) en enero cuando se desarma el plantel, dijimos vamos a dirigir con Argentinos y vemos cómo seguimos. Después pasamos al Mineiro, pero la eliminación de la Copa Argentina me dolió muchísimo. Era el momento de salir, me agoté y había que arrancar un proceso nuevo. Tenía un contrato muy bueno, difícil de dejarlo, pero era el tiempo indicado para irme".

Para luego agregar: "Me dolió renunciar a seguir dirigiendo en un torneo internacional después de eliminar a un grande como Mineiro, que ahora va puntero de la mano de Sampaoli, pero necesitaba descansar. En ese momento hablé con Zuccarelli porque el presidente no estaba, pero fue una decisión mía, igual ya no quiero hablar de ese tema".

LEER MÁS: Cañete: "Estamos convencidos de la idea de Azconzábal"

"Todos los técnicos dejan algo, a mí me gustaba explicarles a los jugadores el lugar adonde llegaban. Quería mostrarles el sentido de pertenencia y los que venían lo sentían a Unión como propio. Y el que no lo entendía no seguía en el club, el mismo grupo los rebotaba", reveló Leonardo Madelón.

Ya en el final hizo un balance y apuntó: "Por ahí no coincidía con la forma de manejarse en el día a día o con las metas, no era un problema personal. Cuando llegamos había que subir a Unión a Primera Divivión, luego afianzarlo y vender algún jugador. Y todo se fue dando, después sin proponérselo nos clasificamos a la Copa Sudamericana. El equipo tuvo mucho trabajo del cuerpo técnico, pero eso es pasado, todo fue muy bueno, pero el hincha debe dejar eso y pensar en mejorar".