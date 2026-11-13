El giro inesperado en Unión: las razones por las que no seguirá Lucas Menossi

Lucas Menossi tenía encaminada su continuidad en Unión. Sin embargo, una situación particular cambió totalmente los planes. ¿Qué decisión tomará el club?

Lo que parecía ser una de las renovaciones encaminadas en Unión terminó dando un giro inesperado. Lucas Menossi no continuaría en el Tatengue una vez que finalice su contrato, pese a que inicialmente existía coincidencia entre la dirigencia y el propio futbolista para prolongar su estadía en Santa Fe.

Una cuestión familiar habría modificado los planes del mediocampista, cuya intención sería regresar a Buenos Aires. La decisión representa un cambio en el escenario que se había planteado alrededor de su futuro. Menossi había logrado ganarse un lugar importante en la consideración de Leonardo Madelón durante el segundo tramo de la temporada y, por sus actuaciones, parecía reunir las condiciones para convertirse en una de las prioridades a la hora de negociar su continuidad.

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Su recorrido en 2026 tuvo dos etapas muy diferentes. Durante la primera parte del año prácticamente no tuvo participación, condicionado por la consolidación de Rafael Profini y Mauro Pittón como titulares en la mitad de la cancha. Sin embargo, para el Clausura consiguió meterse en el equipo y comenzó a responder con rendimientos convincentes, compartiendo el mediocampo con Joaquín Mosqueira.

En ese período mostró una de sus mejores versiones desde su llegada al club. Tuvo participación en la construcción, aportó equilibrio y también consiguió destacarse en ofensiva, con goles de muy buena factura frente a Lanús y Aldosivi.

Pero cuando parecía afirmarse definitivamente, apareció un inconveniente físico que terminó condicionando su cierre de temporada: una fascitis plantar que le provocó molestias persistentes. Incluso, el volante llegó a disputar algunos encuentros infiltrado, hasta que la lesión lo obligó a detenerse definitivamente.

Esa situación también fue interpretada como una muestra de compromiso con el equipo, ya que continuó jugando pese al dolor hasta que físicamente no pudo sostenerlo.

Una decisión personal que cambia el escenario en Unión

Con esos antecedentes, todo indicaba que Menossi tenía posibilidades concretas de continuar. La dirigencia rojiblanca pretendía retenerlo y, desde el entorno del futbolista, también existía una predisposición favorable para seguir en Santa Fe.

Sin embargo, el panorama cambió por una cuestión ajena a lo estrictamente futbolístico. Por motivos familiares, el mediocampista tendría decidido regresar a Buenos Aires, una circunstancia que termina inclinando la balanza hacia su salida.

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De esta manera, Unión perderá a un futbolista que había conseguido transformarse en una alternativa importante para Madelón y que, por sus características, podía ofrecer diferentes soluciones en la mitad de la cancha.

Los juveniles, ante una oportunidad en el mediocampo de Unión

La salida de Menossi también modifica la planificación del plantel para 2027. En principio, la postura de la dirigencia sería no salir a buscar un reemplazante con características similares y apostar por futbolistas que ya forman parte del grupo. No está claro si esa determinación cuenta con el aval definitivo de Leonardo Madelón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Entre las alternativas aparecen Emilio Giaccone y Mateo Peresutti, dos jóvenes que podrían tener mayor participación en la próxima temporada. A ellos se suman Joaquín Mosqueira y Mauro Pittón, quienes ya conocen el puesto y cuentan con experiencia dentro del equipo.

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Otro nombre que puede ofrecer una variante es Mauro Luna Diale, quien cumplió con creces en los tres últimos partidos desempeñándose como volante interno. Su rendimiento le abrió una posibilidad para ser considerado en esa función, más allá de que habitualmente se desempeña en posiciones más adelantadas.

También aparece la alternativa de Malcorra, quien por su actualidad física y las características de su juego podría desenvolverse con mayor comodidad por el centro que sobre uno de los costados.

Así, la posible salida de Menossi no necesariamente derivará en una incorporación para ese sector, sino que podría representar una oportunidad para ampliar las alternativas internas.

Los puestos que Unión sí buscará reforzar

En contrapartida, hay posiciones en las que la dirigencia sí tiene previsto salir al mercado de pases. La planificación contempla la llegada de un arquero, un marcador central, un lateral izquierdo y volantes externos.

En este último rubro, las necesidades estarán relacionadas con las salidas de Julián Palacios, Franco Fragapane y Augusto Solari, quienes dejarán espacios que deberán ser cubiertos para sostener las variantes ofensivas del equipo.

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Por lo tanto, la renovación del plantel rojiblanco empieza a tomar forma con una particularidad: mientras algunos puestos tendrán refuerzos externos, en el mediocampo central se buscará aprovechar los recursos disponibles.

Los números de Lucas Menossi en Unión durante 2026

La temporada del volante estuvo marcada por una participación creciente, especialmente durante el Clausura. Sus estadísticas reflejan el protagonismo que fue adquiriendo antes de que la fascitis plantar lo sacara de escena.

-Torneo Clausura: 11 partidos, 3 goles y 913 minutos.

-Copa Argentina: 2 partidos y 91 minutos.

-Playoffs del Apertura: 2 partidos y 30 minutos.

-Torneo Apertura: 3 partidos y 63 minutos.

En total, disputó 18 partidos oficiales, convirtió tres goles y acumuló 1.097 minutos con la camiseta rojiblanca.

Su salida, entonces, no responde a una cuestión de rendimiento ni a una decisión vinculada exclusivamente con lo futbolístico. Cuando parecía que su continuidad estaba encaminada, una situación personal cambió el rumbo de las negociaciones. Unión deberá reorganizar sus alternativas para 2027 y Menossi, salvo un cambio de escenario, cerrará su etapa en Santa Fe para regresar a Buenos Aires.