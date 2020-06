Hugo Díaz: "Es emocionante integrar este plantel de Unión"

En este paréntesis que tuvo Unión, si hubo una persona que trabajó a destajo es Hugo Díaz, preparador físico del equipo profesional.

Con la ausencia de un nuevo cuerpo técnico, es el encargado de mantener activos a los jugadores, tanto sea a los que pertenecen al club como a todos aquellos que terminan sus contratos el 30 de junio.

Díaz charló con el programa Unión en tu dial (Sol 91.5) para brindar detalles de la actualidad de los jugadores con tanto tiempo de trabajos a distancia. En el inicio reconoció que "estamos haciendo todo lo mejor que podemos, lo de los chicos es impresionante, uno decir que está orgulloso a los 100 días sin cuerpo técnico es un agregado al mérito, a la constancia, al sacrificio, a la incertidumbre, de algún modo fuimos familia con los jugadores".

Más adelante acotó que "los jugadores siempre tuvieron muy claros los objetivos individuales y grupales, la influencia directa estuvo antes de que llegue la cuarentena, nos propusimos hacer lo que uno podía, en la adversidad intentar volver mejor que los demás, es lo que hoy desde Arsenal me hace poner la piel de gallina de lo que sucedió".

Indudablemente con más de 100 días de aislamiento todo se complica y pesa más, por eso Díaz se encargó de expresar que "se hace muy difícil la adaptación de los muchachos la voluntad, levantarse temprano, cuando uno se cae, acá lo que hace caer es la familia, emociones privadas, en las charlas se abre más, nos abrazamos a la distancia, uno le pide sacrificio y que ellos entreguen la mejor versión física en la adversidades, sin faltar, no tiene precio, nadie pensó tener esta pandemia, pero es algo que me reconforta tanto si miro hacia atrás y veo todo".

En otro tramo de la charla, el PF rojiblanco apuntó: "A los chicos los conozco como la palma de mi mano, me es muy fácil que si fuese nuevo en el pantel darme cuenta de las cosas, ellos son inteligentes, hicimos un protocolo interno de los posibles problemas que no nos tienen que pasar, para evitar lesiones, la reactividad de no perder el salto, fortalecimientos de los músculos, no hacer ejercicios que sobrecarguen articulaciones, lo hacemos por zoom, dos o tres veces ondulando emociones, en parte física somos especialistas pero en la emoción es donde hay que tener cuidado, a la siesta lo veo de nuevo al zoom, si hay algo que se nos escapó, prestamos atención y mando alguna corrección".

hugo.jpg El preparador físico de Unión sigue adelante a la distancia con los jugadores.

La persona que está encargada de que el plantel profesional rojiblanco no pierda el eje en medio del coronavirus, se encargó de resaltar que "hay muy buena predisposición, siempre la hubo, somos 28 futbolistas, nunca se cayeron en masa, es obvio que emocionalmente, algunos me dicen que les está costando mucho, nos mandan algunos mensajes. Bottinelli y Corvalán tomaron un liderazgo importantísmo, sostuvieron mucho el plantel desde adentro, no te lo van a decir, Rodrigo Llinas nos ayuda, es emocionante hablar del plantel de Unión. Si alguna vez quieren saber la diferencia entre plantel y equipo, este es Unión de Santa Fe".

Con respecto al trabajo que vienen llevando adelante, y que comparten con el resto de los profesionales de la Liga Profesional, Díaz reafirmó que "esa nota que presentamos con los 24 PF de Primera, más otros del ascenso, todo está en APEFFA, tenemos dos grupos, uno de nivel internacional y otro con los de Primera. El contacto es pleno, se hizo hincapié en la posibilidad de abrir los predios para ir a trotar y no estar en contacto con personas, de esa manera se corre menos riesgo".

Y luego, agregó: "Un mes y medio como mínimo necesita el jugador para ponerse a punto, toda la información que estamos compartiendo es real, tangible, con equipos europeos y de Sudamérica. Se propuso cuando se vuelva el primer mes jugar una vez por semana para evitar lesiones, Bundesliga aceleró algunos plazos y hubo muchos lesionados".

En la parte final, reconoció que "en Santa Fe estamos conectados con Pablo Santella, acá si bien se puede ir a gimnasios y correr, es riesgoso porque yo no puedo estar con ellos como en Casasol. Los PF de Buenos Aires no lo toman como ventaja deportiva, ellos empujan para que el interior vuelva y eso servirá de referencia, compartiendo después vivencias, es muy de espíritu deportivo y lealtad en este tiempo difícil para todos".