En Unión las idas y vueltas en torno a la llegada de Juan Manuel Azconzábal como nuevo técnico abren un abanico de especulaciones muy importante. Pero por las dudas, la dirigencia avanzó en algunas charlas respecto al armado del próximo plantel y habría tomado varias decisiones. Entre ellas, no retener en el plantel al uruguayo Javier Méndez y Ezequiel Bonifacio después del 30 de junio cuando expiran vínculos.

• LEER MÁS: Dudas y certezas respecto al armado del plantel de Unión

Algo que no sorprende, ya que ambos no estaban desde un principio en la lista de prioridades. Si bien es cierto que con Leonardo Madelón fueron tenidos en cuenta, su situación sería diferente ahora. Más que nada atendiendo a que se deben acortar gastos y apostar a valores del club, además de los refuerzos, que no serían tantos.

Javier Méndez q.jpg Prensa Unión

La estadía de Javier Méndez en Santa Fe nunca terminó de cerrarle a los hinchas. Tenía la banca del técnico, pero en la cancha no convenció y, con el crecimiento de Emanuel Cecchini, terminó perdiendo su lugar en el mediocampo haciendo dupla con Jalil Elías. Con la partida de Madelón por un supuestos "desgaste", el crédito del charrúa en Unión –donde marcó dos goles al cabo de 32 partidos– se agotó.

Javier Méndez (2-1) Estudiantes LP vs Unión SF | Fecha 18 - Superliga Argentina 2019/2020

El jugador en todo momento dejó en claro que estaba cómodo en la ciudad y se siente importante, pero lo económico es un impedimento, sumado a que no colmó del todo las expectativas de la gente. Por eso su destino estará fuera de Unión después del 30 de junio.

Ezequiel Bonifacio 1.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras que Ezequiel Bonifacio fue de mayor a menor. Llegó desde Gimnasia (LP) tras un año sin continuidad y Madelón no dudó en ponerlo como volante por derecha. Sus actuaciones fueron regulares y se ganó el puesto. Pero ya en este 2020 perdió la cuerda con el uruguayo Javier Cabrera que, si bien es delantero, mostró condiciones para moverse por el carril derecho. Esto le quitó posibilidades y comenzó a ser un elemento de relevo.

Ezequiel Bonifacio (2-1) San Lorenzo vs Unión SF | Fecha 5 - Superliga Argentina 2019/2020

Ezequiel Bonifacio estuvo en 23 partidos y marco dos goles, contando la Copa Sudamericana en la llave contra Atlético Mineiro de Brasil. Finaliza su vínculo a fin de mes y deberá buscarse un nuevo club.

• LEER MÁS: Puebla vuelve a la carga por el Pocho Troyansky

Todavía no se sabe cuando se retomarán los entrenamiento y menos cuando volverá el fútbol, pero Unión ya empezó a tomar determinaciones cruciales de cara a lo que viene.