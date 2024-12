Joaquín Mosqueira: "Tengo la mente 100% en Unión"

En las últimas horas se multiplicaron las versiones que dan cuenta del interés de Independiente, Talleres y equipos de la Major League Soccer por contar con Joaquín Mosqueira, quien es consciente que en Unión hay mucho en juego, pero también en su carrera deportiva.

El análisis de Joaquín Mosqueira sobre el 2025 de Unión

Joaquín Mosqueira habló con LT9 (AM 1150), donde habló de su período de licencia: "Después del pitazo final me puse en modo vacaciones, es muy necesario luego de un año difícil de mucho trabajo. Estoy en Rosario pero ahora me voy a ir a un lugar para seguir con el descanso".

Luego, Joaquín Mosqueira analizó: "Tuvimos un tramo final de campeonato muy intenso, de mucho trabajo, pero la recompensa fue la tan esperada clasificación que la pudimos conseguir, no es algo menor. Estoy muy feliz, con mucha satisfacción, plenitud y con gran orgullo. Jugamos una final para no descender y ahora haber pasado a llevar al club a un torneo internacional es un logro bastante importante para Unión".

entrenamiento unión joaquín Mosqueira.jpg Prensa Unión

Cuando se le hizo mención al partido ante Vélez, dijo: "Fue uno de nuestros mejores partidos, desde lo futbolístico y del funcionamiento, estábamos muy motivados, Vélez estaba puntero y fue merecido campeón, sacamos un plus y con el apoyo e la gente de Unión pudimos hacer uno de los mejores partidos del año. También sumo al 3-0 ante Argentinos. Pero la victoria ante Racing en el inicio del año, y las victorias ante Boca y Vélez fueron de las mejores producciones del año, hay que igualar esas actuaciones porque Unión está para eso".

"Uno siempre se imagina sumando muchos partidos, viví un proceso muy rápido, fueron años intensos, se pararon rápido, los disfruté mucho, y los sigo disfrutando. Pero el clic lo hice con Kily González, en enero de este año ya me sentí que podía seguir jugando con continuidad, me dio un gran apoyo. Todos los chicos entendimos su mensaje y el de su cuerpo técnico, hay una gran unión que se ve reflejada en la cancha. La intención siempre está, que haya renovado nos da mucha tranquilidad", agregó Joaquín Mosqueira.

Luego, en cuanto a los goles que metió desde afuera del área, dijo: "Es un recurso que tengo desde chiquito, pero cuando uno va creciendo se va dando cuenta que es un recurso. No llego tanto al área, con lo cual si lo utilizaba bien y lo practicaba, más el apoyo del técnico, podía ser una buena herramienta. Algunos goles tengo ya (risas)", agregó el volante central de Unión.

El clic de Unión, según Joaquín Mosqueira

En tanto que cómo los marcó la derrota ante Gimnasia de Mendoza en Copa Argentina, afirmó: "Lo tomamos de esa manera, luego llegó un parate, lo cual nos vino muy bien. Fue muy duro, no estábamos contentos ni mucho menos con lo que habíamos sufrido. Pero nos propusimos no pasar más por esa situación, como nos propusimos también no pelear más por el descenso", agregó Joaquín Mosqueira.

Además, se refirió a cómo los afectó cada parate a Unión, e indicó: "No sé si se pierde el funcionamiento, se pierde el ritmo y la ventaja que da la seguidilla de partidos, pero a todos les pasa. Tardás uno o dos partidos en acomodarte. Gracias a Dios pudimos acomodarnos rápido. Fue un torneo muy irregular, pero lo vi parejo, un nivel parejo, eso estuvo bueno, no recuerdo que en los últimos años haya sido así, eso habla del crecimiento de la liga".

LEER MÁS: La alternativa que tiene en cuenta Unión para el lateral izquierdo

En cuanto a la importancia de los juveniles, afirmó: "Lo que se generó este año no tengo recuerdo que haya ocurrido antes, es doble de mérito. El fútbol argentino no es fácil, menos clasificar a una copa. Trataremos siempre de llevar a Unión a lo más alto posible, hubo partidos donde terminamos con varios jugadores juveniles en cancha".

Mientras que sobre la importancia de Cristian González en Unión, Joaquín Mosqueira destacó: "Está en todos los detalles, que estemos bien en lo económico, hay un gran trabajo que no se ve, sabemos que hay otras cosas que tampoco las sabemos nosotros. Tanto de él como de su grupo de trabajo y todo el staff se ve reflejado en los resultados".

"Soy consciente, son temas que los maneja mi representante, lo sabe con más profundidad, a veces me comenta y otras no. Sé muy por encima del interés de algunos clubes, pero no hay nada concreto. Mi mente está puesta al 100% en Unión. Se habló de Talleres, sé que hubo sondeos. También escuché de Independiente. Estoy tranquilo, sé que hice todo lo mejor para Unión, que lo voy a seguir haciendo, en cada partido di todo. Eso me hace sentir pleno, mi mente está tranquila, pero hay cosas que no dependen de mí", acotó Joaquín Mosqueira.