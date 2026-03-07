Lucas Meuli será el segundo arquero de Unión ante la lesión de Federico Gomes Gerth

Si bien venían alternando, Lucas Meuli será el alternativo a Matías Mansilla en Unión ante la grave lesión de Federico Gomes Gerth

A la espera de un parte médico oficial, el arquero Federico Gomes Gerth habría sufrido la rotura de ligamentos en una de sus rodillas, por lo que se perderá prácticamente lo que resta de año en Unión . Un mazazo no solo para el pibe, sino también para el plantel en un momento bueno del Apertura.

La acción en la que se produjo la lesión fue en la práctica matutina del miércoles cuando salió a cortar una acción normal. La caída no fue la mejor y deparó en esta situación que lo marginará de la competencia. Ante este panorama, el foco pasa ahora por determinar quién será el suplente de Matías Mansilla.

¿Quién será el arquero suplente en Unión?

En principio, el principal candidato a ocupar ese lugar es Lucas Meuli, que no participó del ensayo frente a Sportivo Las Parejas debido a una molestia física, pero llegaría en condiciones para estar disponible en el banco de suplentes. Ante la situación antes narrada, no se movió a la par por precausión. Un Meuli que constantemente lidia con problemas musculares.

image Matías Mansilla y Lucas Meuli serán los arqueros principales de Unión.

De no mediar inconvenientes, sería el alternativo en el partido del martes frente a Independiente, que se jugará desde las 19.45 por la fecha 10 de la zona A del Torneo Apertura. Venían alternando con Gomes Gerth, ya que Leonardo Madelón los consideraba en igualdad de condiciones.

Un escalón más atrás aparece Lucas Chávez como otra opción en caso de ser necesario. En tanto, Mateo Raschia no seguiría, ya que su futuro estaría en Brown de Puerto Madryn. Así, mientras aguardan la confirmación oficial sobre la lesión de Gomes Gerth, en Unión ya empiezan a acomodar las piezas para cubrir un puesto sensible dentro del equipo.

¿Unión buscará otro arquero?

Está en condiciones de sumar un reemplazante, pero la inhibición hoy se lo impide. En charla con UNO 106.3, el director deportivo Santiago Zurbriggen admitió la complicación y que se está "analizando". Pero lograrlo habría que pagarle la deuda a José Angulo, que lo asoma complicado.