Jonatan Álvez repasó que en Unión sufrió una dura lesión en el pie, que lo tuvo tres meses sin jugar, y que al volver no pudo hacerlo de la mejor manera: “Venía con una confianza bárbara, y te pasan esas cosas y te pinta el bajón. Después no volví de la mejor manera, me entré a lesionar seguido, que nunca me había pasado. Pero fue una experiencia buena, linda, que hoy la tomo con más calma y trato de estar bien físicamente para que no me suceda de vuelta".

Una de las lesiones la tenía presente cuando enfrentó a Nacional en la CONMEBOL Sudamericana en junio durante el partido de vuelta de la llave de octavos de final, y el atacante solo pudo jugar 58 minutos a pesar de haberse infiltrado para ese encuentro: "Por más roto que estés, los hinchas quieren que juegues igual y des lo mejor, pero era consciente que no podía jugar. Me infiltré por todos lados. Uno se tiene que sentir bien para dar el 100% y, si no, primero está la salud. Después lo pensé con calma y lo tomé de la mejor manera y dije que hasta que no me recuperara al 100% no volvía a la cancha".

Sobre su vuelta a Danubio, tras no jugar desde el pasado mes de setiembre, el exdelantero de Unón dijo que estuvo esperando ofertas desde el exterior, que no le convencieron y aprovechando a disfrutar para pasar tiempo con su familia en Uruguay, tras muchos años jugando afuera: "Decidí quedarme acá, no estaba desesperado por buscar un equipo. Me habló uno de los grandes, y me vino a hablar Danubio para decirme que antes de arreglar con cualquier equipo de acá, que hablara con ellos y hacían una oferta. Le agradezco a Juventud que me abrió las puertas para ir a entrenar. Tomé la decisión de no quedar parado del todo, pero sí moverme. Pasó y agradezco a Danubio por abrirme las puertas de vuelta".

Jonatan Álvez también se refirió a las chances de su llegada a Peñarol, equipo por el que ha manifestado su sentimiento a lo largo de su carrera. Consultado sobre cómo piensa que lo recibirá la hinchada aurinegra y la de Nacional cuando le toque enfrentarlos, respondió: "Estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. No me van a recibir de la mejor manera, capaz que dicen por qué no viniste a Peñarol antes de venir a Danubio. Uno decide de la mejor manera. Hoy creo que ya estoy grande, tengo un poco ya de recorrido para tomar decisiones. Tomé la decisión de no ir a uno de los grandes sino venir a mi casa, que acá estoy tranquilo, voy a trabajar de la mejor manera para responder de la mejor manera. La gente me recuerda en el 2014, pero quieren que Álvez en 2023 responda de la misma manera que la primera vez que llegué".

También dijo que en años anteriores tuvo ofertas concretas para llegar a Peñarol, y que en el último período de pases también tuvo un acercamiento formal, pero que no acordaron desde lo económico: “Pensaron que yo estaba desesperado por buscar un equipo porque estamos a marzo ya. Le dije a mi agente, yo por esta plata no voy ni loco y tomé la decisión. Yo no estoy salvado, no es que gane fortunas tampoco. A Danubio vine y no arreglé por lo económico, vine porque quiero mostrarme, ser yo de vuelta, ser el Jonatan Álvez que fui anteriormente y ya no es por lo económico, es tratar de darle una mano al equipo para llegar lo más lejos posible”, señaló el delantero.

A su vez, dejó una frase sobre la decisión de rechazar el acercamiento del aurinegro: "Tengo los pantalones bien puestos para decirle a un grande que no me gustó la oferta que me hicieron. Es sencillo. Danubio también tiene competencia internacional. Salimos campeones uruguayos en 2014, tenemos copa internacional, que para el club es bienvenido. Los pibes se pueden mostrar y seguir haciendo crecer al equipo y a la institución”.

Fuente: ESPN