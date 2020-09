"El socio de Unión termina naturalizando todo"

Para profundizar "Si tomamos 15 jugadores que nos clasificaron dos veces consecutivas a la Copa Sudamericana y pensamos que se hubieran vendido bien, Union habría recaudado entre 800.000 dólares y 1.000.000 de dólares por cada jugador. En consecuencia, el club podría haber recaudado una cifra cercana a los 15.000.000 de dólares. Unión es el único club que vende tan bajo, la ecuación no da".

"La consigna de la institución con Sphan es vender a la baja o entregar el pase a un jugador que se quiera ir. Spahn es el unico empresario exitoso de la Argentina que es tan malo para los negocios del club. No logro entender, el socio de Unión debe entenderlo. Ya pasaron las elecciones, la escandalosa Asamblea, pero las cosas se repiten de manera natural. El socio naturaliza todo", aseveró.

Y siguió: "Como por ejemplo que Inspección General de Personas Jurídicas le diga a Spahn y a toda la Comisión Directiva "presenten un papel". Pusieron 15.000.000 de pesos y no se sabe en concepto de que lo hicieron y quien lo puso. No hay documentación, nada que lo acredite. Sacaron plata y no se conoce la operatoria. El 44% de la deuda financiera de Unión pertenece al grupo Spahn, digo el grupo porque es la familia. Pero yo no sé si Spahn le compró la acreencia a sus hijos o a su hermano. Entonces todo es un falta de información y el socio de Unión está en el limbo".

"Quiero que sea claro el presidente de Unión, ya no sabemos cuanto dinero le debemos a Spahn. Hay dos balances que no fueron aprobados y que fueron objetados, por la IGPJ, entonces preocupémosnos si eso pasa. Me llama la atención que la Justicia sea tan rápida para algunas cosas con Spahn y tan lentas para otras. Ya no sabemos por cuanto vendió, se habla de 6.000.000 de dólares o 7.000.000 de dólares es tan ambigua la información", manifestó.

Ya en el tramo final de la charla dijo: "¿No hay plata en el club? La desidia que hay en las actividades deportivas del club como vóley y patín me llama la atencion. 11 años demoraste para darte cuenta de comprar un predio y no seguir alquilando las canchas que el presidente tiene en Los Molinos. Como puede ser que el presidente de Central diga que pagaron el 70% de la deuda con Unión y Spahn dice que no. Si soy el presidente de Unión voy a la Justicia, no tengo que estar especulando con los tiempos de Rosario Central, esa es plata que le pertenece a los socios deUnión, no a Sphan".