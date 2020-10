Juan Manuel García: "Es un gran desafío jugar en Unión"

En un alto que entrega esta preparación, charló con La Central Deportiva (Cadena 3 FM 101.7) para brindar sus sensaciones respecto al nuevo desafío que se le plantea a los 27 años al oriundo de Tandil.

En el inicio reconoció que "es un gran desafío jugar en Unión. Me llamó Martín Zuccarelli, tuvimos varias conversaciones, pero me dijo que el entrenador me quería y no dudé. Para mi será jugar por primera vez una competencia internacional".

Se va el segundo fin de semana de octubre y lo único firme que tiene Unión en el horizonte son los dos partidos por la segunda fase de la Sudamericana, donde el 24 del corriente mes se conocerá su rival. Lo otro, la Liga Profesional, aún sigue en veremos por el aumento de casos de coronavirus en varias provincias.

Vasco.jpg Juan Manuel García ponderó el estilo que quiere implementar Azconzábal en Unión.

Por eso García no dudó en expresar que "en la Copa Sudamericana vamos a dar batalla contra el rival que nos toque. Me da lo mismo quién nos toque en el sorteo. Tenemos que pensar más en nosotros y en prepararnos de la mejor manera".

García viene de ser orientado por Rondina, quien le supo sacar el jugo y rindió en buen nivel como jugador de Arsenal. Cuando le preguntaron sobre Azconzábal, el tandilense apuntó: "Azconzábal es un técnico que busca el arco rival constantemente. La idea que queremos llevar adelante es muy atractiva".

En otro tramo de la charla no evitó hacer mención a la posibilidad de disputar el Clásico frente a Colón. Al respecto aseveró: "El Clásico es muy importante en una ciudad tan futbolera como esta. Trataremos de hacer feliz a la gente" .

Antes de su despedida, teniendo en cuenta que en su primer partido le hicieron un penal y lo canjeó por gol ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, García puntualizó que "me gusta patear los penales. Los entreno siempre. Si el entrenador y mis compañeros quieren, los voy a patear".