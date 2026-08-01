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Juan Pablo Loustau dirigirá por primera vez a Unión

Juan Pablo Loustau fue designado como árbitro del encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Unión, que se disputará hoy a partir de las 15.30, correspondiente a la 3ª fecha del Torneo Clausura de la Primera División.

1 de agosto 2026 · 10:19hs
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Juan Pablo Loustau dirigirá por primera vez a Unión

Unión visitará este sábado, desde las 15.30, a Gimnasia de Mendoza, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 3 de la Zona A de la Primera Nacional.

El juez principal estará acompañado por Sebastián Raineri y Federico García, quienes se desempeñarán como asistentes 1 y 2, respectivamente. En tanto, Pablo Núñez será el cuarto árbitro, mientras que el equipo arbitral se completará con Germán Delfino a cargo del VAR y Carla López en el AVAR.

LEER MAS: Unión mantiene una leve ventaja en el historial ante Gimnasia de Mendoza

Primer cruce entre Loustau y el Tatengue

Más allá de la designación, un dato que llama la atención es que Juan Pablo Loustau dirigirá por primera vez a Unión. Hasta el momento, el árbitro no registra antecedentes con el conjunto de Madelon, por lo que este encuentro marcará el inicio de su historial con el Tatengue.

Será una nueva experiencia tanto para el juez como para el equipo rojiblanco, que buscará sumar un resultado positivo en condición de visitante para seguir afianzándose en el Torneo Clausura.

Un partido clave para seguir creciendo

Con un campeonato que recién comienza, cada punto tiene un valor importante y Unión intentará hacerse fuerte fuera de Santa Fe para continuar por el camino de los buenos resultados. En ese contexto, todas las miradas también estarán puestas sobre el desempeño del equipo arbitral, encabezado por Juan Pablo Loustau, quien afrontará su primer compromiso con Unión.

Unión Juan Pablo Loustau antecedentes Clausura
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