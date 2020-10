"Con Madelón veníamos trabajando el 4-4-2, mientras que con Azconzábal venimos trabajando con otros sistemas, lo que está bueno porque se aprende mucho", agregó Kevin Zenón, quien se adueñó del carril izquierdo de Unión.

Luego, cuando se le preguntó por la posición de lateral izquierdo que desempeñó en el primer amistoso de Unión ante Newell's, reconoció: "Me sentí muy bien, pensé que no lo iba a poder hacer porque no es mi posición, pero me sentí muy bien. La línea de atrás me fue ordenando, también el técnico desde afuera cada tanto. Lo pude hacer muy bien. Contra Central me empecé a soltar un poco más, y le fui agarrando la mano. Ahora contra Newell's también, me gustó mucho esta posición".

image.png Kevin Zenón es una de las cartas de Juan Manuel Azconzábal en Unión y debutaría en la Copa Sudamericana.

Y Kevin Zenón dijo: "El Vasco me dijo que sabía que no era mi posición, que me iba a necesitar ahí, que haga caso con las cosas que me iba a ir diciendo, que esté ordenado y que le haga caso a la línea de fondo que me iban a ordenar. Me dijo ante Newell's que lo disfrute mucho, que sea como en los partidos de Reserva, que no pasa nada si me equivocaba y que le meta para adelante".

Mientras que Kevin Zenón continuó hablando de su posición en Unión y afirmó: "En Reserva me pedían que juegue por izquierda, que termine las jugadas lo más rápido posible, también me gustaba mucho jugar por derecha ya que con el otro perfil podía encarar para adentro y rematar al arco. Podría y me gusta jugar de los dos lados. Pero me siento muy cómodo con el esquema 4-3-3".

En cuanto a cómo fue su vuelta a los entrenamientos tras los primeros meses de pandemia, Kevin Zenón reconoció: "Me sentí muy bien ya que en mi ciudad todo el tiempo que estuvimos parado entrené en doble turno, en ningún momento paré, con lo cual cuando vine estuve muy bien. Al trabajo grupal lo vi muy bien, en los tres amistosos nos fue muy bien, no tuvimos la suerte de convertir, pero en la intensidad y el juego mejoramos mucho, sobre todo en los últimos amistosos, el grupo está muy bien".

En otro tramo se le preguntó si está ansioso por conocer al rival en la Sudamericana, y dijo: "Estoy muy tranquilo, vamos a ver qué nos toca, lo que nos toque hay que jugarlo a vida o muerte. Estoy tomando muy tranquilo esta situación, si me toca jugar la Sudamericana lo haré de la mejor manera y sino estará acompañando al grupo. Cuando me toque trataré de dar lo mejor, me gustaría debutar en Unión, es algo que siempre quise".

Y Kevin Zenón agregó: "Todavía no vi nada de los rivales, no me puse a analizar. No tengo nada visto, será lo mismo cualquier rival. La ansiedad es muy grande pero a la vez estoy muy tranquilo, me gustaría jugar los partidos de Copa, es un sueño. Es algo muy lindo".

Además, se le pidió opinión sobre la importancia que le da Azconzábal a los juveniles de Unión, y dijo: "No lo hablamos tanto entre nosotros. Con los que más estoy es con Tati Gerometta y Daniel Juárez, Pajarito es un grande. Tenemos un grupo muy bueno, que trabaja mucho y con intensidad, eso es muy bueno".