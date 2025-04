Kily González: "Le deseo lo mejor a Unión"

En relación a anteriores contactos con la prensa, enfrentó a los periodistas apostados en el Norberto Tomaghello y arrancó con su monólogo, pidiendo perdón por no aceptar preguntas.

"No quiero entrar en cosas que no tiene sentido hablarlas, me quedo con dos años maravillosos que que pasé en este club, con lo que pasó en el vestuario con mis jugadores, siempre se brindaron, se entregaron, nos vaciamos en todo el sentido, desde una preocupación hasta lo deportivo".

Más adelante expresó que "quiero agradecer a Unión la posibilidad de haberme hecho trabajar de nuevo, maduré y crecí mucho, transitando momentos complicados como defender la categoría, agradezco a la gente genuina de Union, la que siempre me brindó su cariño y su respeto".

Kily insistió que "me quedo con lo que pasó en el vestuartio con mis jugadores, esa emoción y tristeza que me toca irme, con que no reeencontrarme con ellos".

Más conceptos de Kily González

"Me voy feliz de dirigir a este equipo tanto tiempo, soy un privilegiado de todo lo que pasó, no es fácil en el fútbol argentino estar tanto tiempo, desearle lo mejor a Unión, lo quiero, me queda guardado todo en mi corazón, ojalá el viernes ganen porque se lo merece y puedan cumplir los objetivos que tienen como equipo, son buenos chicos".

Y luego, soslayó: "Me quedo con esas lágrimas del vestuario, me dieron muchos camisetas, le agradezco a los jugadores por ese gesto, me voy feliz de haber intentado hacer todo con buena leche, siendo honesto, sincero, diciendo todo en la cara, buscando saber que mis jugadores saben como soy, los quiero y me quieren".

Antes de abandonar la sala, disparó: "El fútbol es ganar, empatar o perder, ojalá pueda volver a dirigirlos, perdón por no aceptar preguntas, nada es más importante que Unión. Desearle que le vaya excelente y que puedan cumplir ese sueño que tenían los hinchas y el equipo".