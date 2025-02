Kily González: "No fuimos el Unión que quiero ver y pasa por mí"

"Lo que digo en el fútbol, como vengo sosteniendo y como pienso, el famoso tema de los sistemas no lleva a nada, es una cuestión de interpretación, estuvimos por momentos muy desorganizados, empujó el equipo, más allá de la situaciones no estuvimos como tenemos que estar. Hay que seguir trabajando, nuestra gente está desilusionada porque esperaba otro arranque. No hubo insultos, siempre empujó, el equipo no tuvo fluidez que tenía en Santa Fe", apuntó de movida.

Y después reconoció que "Argentinos nos manejó la pelota, los jugadores tienen mucha ansiedad para ganar un partido, hubo desajustes y lo buscamos hasta el final, podriamos haber hecho un gol pero hay que seguir".

González también subrayó que "más que nunca sigo creyendo en mis jugadores, seguramente muchísima gente no está más con el equipo, yo sigo teniendo la misma ilusión de siempre y seguir, no puedo decir mucho más".

Más explicaciones del triunfo del Bicho

"No estuvimos finos, las que tuvimos fueron claras, no estamos con esa suerte de poder hacer un gol, esa ansiedad genera pérdida de pelota muy tonta, lo empezamos a pagar, no fuimos dominadores, lo empujamos, el segundo tiempo con Tigre lo buscó, hoy no lo tuvimos".

En otro tramo de sus declaraciones dijo que "uno intenta siempre mejorar, se sumó gente, no es excusa, estamos todos iguales, mi función es que encontremos nuestra idea, el sistema famoso no funcionó, entonces, en el fútbol la verdad no pasa por esquema o sistema, pasa por defender o atacar, no pudimos asociarnos, salimos tarde, de a uno, los duelos no los ganamos, así se hace más difícil. Me preocupa el funcionamiento, habrá que seguir ajustando cosas".

Kily1.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Trabajar a destajo para ganar un partido

"El fuego está, no les puedo recriminar actitud, esto es contagio, no vi la fluidez para gestar situaciones, nos equivocamos en cosas que no estamos acostumbrados a hacer, tenemos que volver a ajustar, no queda otra que poder recuperar ese funcionamiento para ser protagonista. Hay mucha ansiedad que nos hace acelerar, estar impreciso. Pasamos momenos más complicados que este, se que el equipo va a aparecer, cuatro partidos y un punto, me da rabia, me hago cargo yo. Intentaré hacer una coraza y hasta el final, no me cambia nada esto".

Respecto a los jugadores que llegaron en el mediocampo, disparó: "Se sumaron cuatro jugadores en la mitad de la cancha, en la búsqueda de los viejos volantes tapón, o nos daba un equilibrio, necesitamos más juego y no lo tenemos, no podemos hacer base, ir de un lado para el otro, tener tenencia activa, algo que nos caracterizo, en el mientras tanto le tengo que buscar la vuelta, vinieron jugadores que se tienen que adaptar, son personas y a veces equivocamos los caminos. La actitud no les digo nada, quedamos largos y eso es lo que me preocupa".

El gran debut de Tagliamonte

"Lo de Mati fue espectacular, estoy con mucha rabia por el funcionamiento no tenemos esa fluidez que nos caracterizó, nos encontramos caminos para atacar, la jugada de Agustín marca la ansiedad, el arquero estaba en el otro palo, nos hacen un gol, empieza el desorden, intentamos cambiar pero no fuimos el Unión que quiero ver y pasa por mí, confío en revertir esto, nuestra gente nos va a exigir, no me gusta verme abajo, sigo creyendo, ahora te sueltan la mano, pasamos situaciones más complicaciones, es un momento para meter corazón y huevo, las críticas están, esto nos tiene que dar mucha fortaleza".