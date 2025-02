Unión profundizó su crisis y la gente explotó en Santa Fe

Aun así, el Tate dispuso de tres chances claras para marcar y la primera de ellas fue en el inicio del partido, cuando Marcelo Estigarribia presionó la salida del Bicho; la pelota le quedó a Agustín Colazo quien de frente al arco remato desviado.

Rápidamente reaccionó el elenco visitante, aprovechando las enormes ventajas que otorgó Unión en defensa. Así las cosas, a los 5 minutos con dos toques y un amague para dejar pasar el balón hizo que Nicolás Oroz se fuera directo al arco y con todo el tiempo cruzara el remate para establecer el 1 a 0.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1888036211723551048&partner=&hide_thread=false EL BICHO SE PUSO EN VENTAJA CON UNA GRAN JUGADA



Herrera asistió de TACO y buena definición de Oroz para el 1-0 de Argentinos sobre Unión



Mirá la #LPFxTNTSports #Suscribite https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/tfmSszk5XP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2025

Todo el bloque defensivo en línea, para que Oroz sin oposición decretara la apertura del marcador. Una vez más y por cuarto partido consecutivo Unión arrancaba perdiendo como si se tratara de una costumbre.

Lo pudo comenzar a liquidar, Argentinos cuando Tomás Molina enganchó dentro del área y Claudio Corvalán de manera imprudente fue al piso y lo terminó derribando.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1888040029181853999&partner=&hide_thread=false TAGLIAMONTE LE ATAJÓ EL PENAL A LESCANO #Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/tEmbuii6yq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2025

Andrés Gariano no dudó y marcó la pena máxima que a los 20 minutos ejecutó Alan Lescano, pero Matias Tagliamonte le adivinó la intención volcando su cuerpo a la izquierda y tapando el disparo con su pierna derecha. Esa acción pareció revitalizar a Unión y casi lo empata cuando Estigarribia deo solo a Colazo dentro del área chica, pero el delantero volvió a fallar, aunque esta vez el Ruso Rodriguez le tapó el disparo,

Y posteriormente Estigarribia, la figura de Unión, metió un centro a la carrera y Francisco Álvarez en su intento por despejar casi mete el balón en su propio arco pero el mismo rebotó en el caño izquierdo. Jugando mal y siendo superado, Unión lo pudo empatar como así también se pudo ir a los vestuarios perdiendo por dos goles de no ser por el penal que atajó Tagliamonte.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1888045309202465236&partner=&hide_thread=false EL PALO EVITÓ EL GOL EN CONTRA DE ARGENTINOS #Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/el82VV7vmz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2025

El Tate se mostró muy permeable en defensa y eso ocurrió porque el medio no achicó ni cortó, y con dos pases Argentinos llegó con facilidad al área rival. Unión fue un equipo de jugadas y Argentinos mostró un funcionamiento colectivo, siendo profundo cada vez que atacó.

Ya que en los minutos finales ,Molina ganó de cabeza dentro del área y contuvo Tagliamonte; y en tiempo de descuento, Bruno Pittón se cruzó para mandar la pelota al córner luego de un remate de Lescano dentro del área.

No ligó pero sigue sin poder arrancar

En la última lo pudo empatar Unión, cuando Lucas Gamba debajo del arco no pudo conectar bien el remate a medio metro de la línea y el balón impacto en el cuerpo del Ruso Rodriguez. Pero antes de eso hubo un segundo tiempo en donde Argentinos fue infinitamente superior.

Y que no se definió antes por las atajadas de Tagliamonte, la figura de Unión, que lo mantuvo vivo hasta el final. Porque Argentinos acumuló méritos como para estirar la diferencia, pero emergió la figura del arquero debutante con grandes atajadas.

Union llegó tarde siempre al balón, no pudo nunca imponerse y fue abismal la diferencia física. El Tate fue un equipo lento, que lateralizó y jugo casi siempre hacia atrás ante un rival que siempre perfiló para adelante, asociando juego y mostrando mucha movilidad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1888063389223764152&partner=&hide_thread=false ¡INCREÍBLE FINAL! UNIÓN SE PERDIÓ EL EMPATE POR EL RUSO RODRÍGUEZ #Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/Dyl2fecoIG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2025

Una actuación más que preocupante ya que si bien es la segunda etapa Julián Palacios cabeceo y el balón se estrelló en el travesaño y en la última lo pudo empatar Gamba, Unión jugó muy mal y por momentos fue vapuleado por el Bicho. Los cambios que metió el Kily no modificaron nada y Argentinos ganando terminó el partido en campo rival buscando el segundo gol que no llegó por Tagliamonte.

Un punto sobre 12, tres derrotas en cuatro partidos hablan de un pésimo arranque y de que el Kily no le encuentra la vuelta a un equipo casi sin reacción. Unión perdió la intensidad y el sacrificio que lo caracterizaba, dejó de ser un rival incómodo y partido a partido otorgó concesiones para que los otros equipos lo superaran

No se advierte una idea de juego, no está el sello del DT y el nuevo esquema no resultó mucho más por el nivel de los jugadores que por el sistema mismo. Otra actuación en falso de un equipo que no arranca Unión está en punto muerto y ya se consumieron cuatro fechas. Se encendieron todas las alarmas y nadie parece poder desactivarlas.

Unión3.jpg

Síntesis del partido

Unión 0: Matías Tagliamonte; Francisco Gerometta, Franco Pardo, Claudio Corvalán y Bruno Pittón; Franco Fragapane, Ezequiel Ham, Mauro Pittón y Julián Palacios; Agustín Colazo y Marcelo Estigarribia. DT: Cristian González.

Argentinos Juniors 1: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Agustín Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Rodríguez; Alan Lescano, Josér Herrera y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Gol: PT 5' Nicolás Oroz (AJ)

Cambios: ST 0' Mauricio Martínez x Mauro Pittón (U); 13' Lionel Verde, Mateo Del Blanco y Lucas Gamba x Franco Fragapane, Bruno Pittón y Julián Palacios (U); 23' Lucas Gómez e Ismael Sosa x Tomás Molina y Nicolás Oroz (AJ); 33' Santiago Rodríguez x José Herrera (AJ); 39' Román Vega y Ariel Gamarra x Agustín Álvarez y Alan Lescano (AJ).

Amarillas: Corvalán, Martínez (U); Fattori (AJ)

Incidencias: PT 20' Tagliamonte (U) le atajó un penal a Lescano (AJ)

Árbitro: Andrés Gariano

Cancha: 15 de Abril