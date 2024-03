Kily: "Tenemos el desafío de pelear el campeonato en Unión"

• LEER MÁS: Unión batió sobre la hora a Boca y pelea arriba en la zona B

También, hizo foco en el mal momento del arbitraje: "Es una cuestión que viene pasando. Lo de Independiente terminó de explotar en todo sentido. No tengo dudas que la de Pardo es expulsión total. Tenemos que ponernos de acuerdo para medir ciertos parámetros para que no haya dudas. Lo iba a decir más allá del resultado y por eso uno protesta. Pero cuando la situación es clara es cuando se debe actuar y hay un VAR que analiza. Lo importante es que Franco no tuvo lesión. Ojalá que se busquen las formas para mejorar el fútbol argentino, que dejemos las suspicacias y las dudar. Es hora de que nos hagamos cargo de la situaciones. Es el fútbol campeón del mundo y hay que estar a la altura".

Cristian González 1.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

"Veo un grupo comprometido y eso me pone muy feliz. El gran desafío nuestro pasa por pelear un campeonato y hay que crecer. Nosotros le damos herramientas a los jugadores, más allá de los esquemas. El jugador de Unión está con esa misma ilusión de la gente, logrando competir como contra Boca. Los jugadores son los que consiguieron el triunfo, más allá de lo que podemos decir nosotros. Hay que entregarse, saber sufrir y animarse a jugar. A la larga, el ganador tenía que ser Unión y gracias a Dios lo conseguimos", agregó el DT.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la victoria ante Boca en Santa Fe

Asimismo, confesó: "Puede ser quizás esta la mejor actuación desde que estamos, pero más por lo que representa el rival y por la ilusión de meternos en el lote de arriba. Es un partido que asumimos de ese lado, sobre la clase de equipo que queremos ser. Queremos ser protagonista y eso implica tener atrevimiento para jugar. Estuvimos agresivos y con la mente entendiendo los momentos. No sufrimos casi nunca. Unión se va a entregar hasta el final y es el mensaje que trato de bajar. Que la gente crea, que este equipo no le fallará nunca".

• LEER MÁS: El color de los hinchas de Unión para el partido ante Boca

Igualmente, Kily expuso: "Hay que tener la humildad de que no se consiguió nada y no hay que relajarse, pero vamos con mucha alegría. Esto es fútbol, no es vida o muerte. Esto nos tiene que servir de empujón anímico y de que podemos apostar a más. Ver como estaba la cancha, con toda la ilusión, es para disfrutar. No le quiero quitar eso a la gente y el equipo es el que transmite. Si el equipo no transmite nada la gente no estará. Si empuja es porque algo bueno ve. Así que perfil bajo y a preparar el partido ante Defensa".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1765532053783679186&partner=&hide_thread=false El festejo del Kily González tras el triunfo de Unión ante Boca #LPFxTNTSports pic.twitter.com/NRdxdtrzXz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 7, 2024

"Tenemos pocas herramientas, pero son buenas y las debemos que hacer valer contra quien sea. Las repercusiones serán más fuerte por ganarle a Boca y está en nosotros creer que podemos y que la gente se ilusione", remarcó.

En el final, el técnico no dudó: "El día que considere que le hago mal a Unión me voy. No estoy acá por plata, sino por gloria y es lo que trato de transmitir. Hicimos un esfuerzo muy grande. No podíamos darnos el gusto de bajar la intensidad. Hablar de si somos candidatos sería pecar de egocéntricos. Primero tenemos que sostener esto y vamos a dar pelea".