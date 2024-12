Kily en UNO Santa Fe: "Feliz de estar en Unión, amo la ciudad y no es humo, porque estoy involucrado"

"Hicimos un año muy bueno. En todo sentido. Más allá del objetivo que uno se pone como grupo, en este período tuvimos altibajos que nos dejaron al margen de otras posibilidades, pero también tenemos que ser realistas de lo que logramos. Ahora ojalá podamos estar a la altura en las próximas competencias", apuntó el conductor rojiblanco.

Por los chispazos con el presidente Luis Spahn, fue sincero: "Es un tema muy profundo esto de analizar de ponerme arriba del presidente y no es el caso. Soy solo un empleado. Por la relación que tenemos, es normal que tenga enojos y que mis emociones salten. Soy frontal y directo, no es un capricho y era manifestar lo que estaba viviendo y pasando. El querer armar un Unión que sea protagonista entraba en discusión y no era confrontar con el presidente y menos exponerlo sino para buscar lo mejor para Unión. A veces se puede hacer y el presidente interpreta de otra manera. Lo transitamos, nos equivocamos y acertamos, pero pasamos la página y logramos un objetivo. Renovamos y estoy feliz de estar acá. Ahora sí ajustar lo que necesario y noto que hay predisposición. Le creo al presidente antes que nadie, porque creo en las personas y ojalá podamos cerrar jugadores y sostener la base. Es el objetivo en cuestión. Confío que lo haremos para el bien de Unión y nuestra gente, que está contenta de volver a jugar tres torneos. Tenemos que armar un gran plantel".

Cristian González 1.jpg El DT de Unión, Cristian González, pasó por UNO Santa Fe. UNO Santa Fe | José Busiemi

También, Kily confesó que no pidió un mánager y explicó por qué: "Es una persona muy particular. Sobre todo por cómo maneja Luis las decisiones. Es una persona que debe estar muy involucrada y ser el nexo y hoy no la tenemos. Una persona que esté preparada para afrentarlo. Entonces, es un tema que lo manejaremos nosotros directamente y voy a tener el teléfono a mano en las vacaciones. Estoy feliz de estar acá y amo Santa Fe. Esto no es humo y estoy muy involucrado con todas las disciplinas para el bien de Unión. Ojalá podamos armar un gran equipo para competir. Era replantear que necesitamos jugadores y potenciar lo que hay. Está a la vista. Lo van a entender y me dieron la palabra. Le creo al presidente y lo que pasó, pasó. No hay rencores ni nada. Voy a confiar a muerte que armaremos el mejor equipo. Estoy metido al 100% y siempre pegado al teléfono por los fichajes y sostener al plantel".

La apuesta de Kily González en Unión

Dentro de una charla amena y los estudios de UNO 106.3, el conductor rojiblanco resaltó la necesidad de potenciar lo que hay: "(Federico) Vera y (Mauro) Luna Diale fueron de los jugadores que más continuidad tuvieron y, en ese proceso donde no pudimos sumar gente, lo sentimos, pero no excusa. La gente estaba ilusionada y el desgaste físico y el plantel corto, nos llevó quizás a los resultados que no esperados. Si hubiéramos ajustado un poco más, el logro pudo ser mayor, pero está todo muy parejo en Argentina. Solo pensar el quilombo que armamos ganándole a Vélez. En eso me baso de sumar gente. Con un poquito más pudimos haber peleado el campeonato. Unión siempre estuvo ahí. La seguidilla negativa nos mató, con rivales con los que no debimos perder, pero de todo se aprende, incluso yo. Acá está lo que quiero, armar un equipo que tenga variantes sin bajar el nivel y la forma de jugar".

Cristian González 3.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

"Yo quería salir campeón. Hace un año estábamos descendidos y hoy estamos acá. Después hay que ser realistas y nohablar por hablar. Es sentido común y ver la historia de cada club. Una cosa es Boca y River. Nosotros tenemos que ver lo de Unión. Es la cuarta vez la Sudamericana en 117 años de historia. Hay que soñar y ser realista. Soy el primero que quiero competir y salir campeón. Es el mensaje que bajo. A dónde está escrito que Unión no puede salir campeón. Hay que trabajar, tener cabeza, creer y tener hambre de gloria", explicó.

