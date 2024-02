Más adelante apuntó que "lo más trascendente en clubes, sacando a algunos como River que tuvo un pasivo enorme en su momento, hay que lograr autonomía deportiva, que eso genere autonomía económica. Esto a nivel democrático fue un lastre. El club vendió en cuotas, algo que da viabilidad para los próximos años. Es el sistema que impera en el mercado argentino".

LEER MÁS: El historial igualado entre Unión y Platense en Primera División

Spahn reconoció que "los chicos del fútbol argentino, apenas con un par de partidos buenos, por cuestiones cambiarias y económicas que se están revirtiendo, con un dólar más accesible, hoy está a $1100 inflación mediante por allí permite acomodarse a Sudamérica. Pasamos mucho tiempo con erosión económica importante".

Y luego, añadió: "Cuando traemos un jugador nos convertimos en importadores, estamos sujetos a los inconvenientes que tuvo todo el mundo, nuestra deuda con dólares trabados es intrascendente la cifra".

En otro tramo de la charla sostuvo que "seguramente las ventas consolidadas como las de Nardoni figuran a cobrar, llamamos y explicamos a la oposición, les dijimos cómo estaba el balance. Serían bueno que hagan públicas sus objeciones. Miraron el balance, están llamando a no aprobar el balance en un intento golpista. Quisieron hacer reuniones donde no concurrió nadie, están quemando a unionistas. No debe jugar con un ídolo como Marzo, en un llamado a cuestionar un balance, no hay que mezclar su actividad política en función de lograr ciertos objetivos".

Spahn fue a fondo y no dudó en pegarle duro otra vez a la oposición: "Tienen ansias de ser golpistas y sacar a esta CD, hablan de problemas institucionales, es ridículo. Unión no tiene problemas de sueldos, nuestra dirigencia tuvo como objetivo enseñar a pescar a los que vienen y no darle el pescado. En lo educativo tenemos un plan para elevar la cantidad de alumnos. Cuando le dan reportaje a gente sin plafón no está bien".

LEER MÁS: El historial de Unión con el arbitraje de Pablo Echavarría

En referencia a varias obras que lleva adelante la entidad, subrayó que "se sigue trabajando, por los problemas de importación se está demorando el ascensor que creemos que va a estar para fines de mayo. Estamos trabajando en el playón, con todo lo que significa lo subterráneo. Nosotros hicimos un plan que está ordenado en función del mandato y en función del equilibrio económico".

Antes de su despedida, enfatizó: "Unión no tuvo predio y cuántos jugadores vendió del año 90 al 2010. Nosotros tenemos que contar que todo nuestro período administrativo, primero tuvimos el primer año para sacarlo del fondo del mar. Llegamos con fondos externos, pagamos los sueldos y resultó que lo embargaron porque tenían seis cuotas atrasadas. Ese fue el club que recibimos. Nos tienen que valorar por la gestión actual, y creo que seguimos siendo por lejos la mejor alternativa".