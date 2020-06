La bronca de Alan Sosa por la forma en que se va de Unión

"Tomé esta noticia con mucha tranquilidad y profesionalismo, porque sé que esto es trabajo y podía pasar. La verdad yo quería seguir creciendo, quería salir y tratar de jugar, pero me hubiera gustado que fuera de la mano del club. Se dio así y me toca bancar esta parada y acá estamos, con más ganas que nunca". Así de sinceró fue el arquero Alan Sosa, quien termina su contrato con Unión el 30 de junio y no seguirá en Santa Fe al recibir la comunicación de la dirigencia de que no se lo renovarán.

A decir verdad, su continuidad era muy complicada, ya que su puesto iba a estar superpoblado. El Tate quiere retener a Sebastián Moyano, está Marcos Peano y deben volver Joaquín Papaleo e Ignacio Arce, quedando muy atrás en la consideración. Entonces como no estaba entre las prioridades, se llegó a esta determinación. Alan Sosa era consciente, pero le dolió la forma.

image.png Unión le comunicó a Alan Sosa que no se le renovará el contrato.

"Me hubiera gustado que me renueven y me presten por el amor al club y el cariño de la gente. Unión me formó como persona y profesional y le estaré en deuda siempre. Estoy tranquilo y sé que se vienen cosas lindas para mí. Si todo va bien, sé que volveré en algún momento y me sacaré la espina de no haber podido debutar oficialmente en Unión", recalcó en diálogo con LT9.

Respecto a cómo se dio todo, Alan Sosa reveló: "Martín Zuccarelli fue el encargado de contarme la decisión. Después me llamó José Cardoné, pero fue más que nada una charla de padre a hijo. Martín fue muy sensato y concreto. La decisión la tomaron en varias reuniones los dirigentes. Más que eso no quise saber. Porque cuando jugaba no preguntaba y cuando no lo hacía tampoco. Así que tuve el mismo semblante. Fue un agradecimiento mutuo y una charla muy breve".

"Llegué a Unión el 26 de agosto de 2011. Había estado a prueba y después se dio el arribo. En 2017 firmé mi primer contrato. Fueron nueve años de puro aprendizaje y sé que me voy por la puerta grande. La gente se da cuenta y por eso me transmitió el cariño en las redes sociales pese a que no debuté en Primera. Me fui de mi casa a los 16 años con mi bolsito lleno de ilusiones y ahora me toca irme con uno más lleno de deseos todavía", contó Alan Sosa.

En el final, confía en que encontrará un nuevo rumbo: "Estoy con (su representante) Ricardo Sliper trabajando con tranquilidad. Sabemos que serán un mercado atípico y complicado. Así que seguimos con los entrenamientos a la espera de opciones y tenemos mucha fe. No voy a mentir si digo que no tengo incertidumbre, pero estoy tranquilo".