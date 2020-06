Nicolás Mazzola: "Me hubiera gustado algo más humano"

Nicolás Mazzola en poco tiempo entró en la historia de Unión. Es que su primer gol a Independiente del Valle en un certamen internacional, más la conquista del último Clásico lo dejarán en un sitio importante.

Luego de masticar la decisión de los dirigentes, de no renovarle el contrato el 30 de junio, el delantero dio sus sensaciones en diálogo con radio Sol 91.5.

En el inicio reconoció que "me tomó por sorpresa porque no hubo ni siquiera una negociación y eso me dolió si llegábamos a tener una negociación y las cosas no se dan, es fútbol y negocio, pero creo no hubiésemos llegado a un arreglo hubiese sido más decoroso, por la decisión abrupta, lo que más me duele en todo esto es la gente, no paro de recibir cariño de aquellos que me bancaron siempre".

mazzola.jpg Nicolás Mazzola llegó desde Chile y completó un año y medio en Unión. Prensa Unión

Más adelante enfatizó que "un año y medio desde que llegué me tocó vivir cosas espectaculares en lo colectivo y en lo personal ser partícipe en algunas ocasiones importantes de la institución y mi carrera, que lo voy a llevar siempre en la piel. Me agarra nostalgia a mi y a mi familia, me costó adaptarme a la ciudad y no solo que nos adaptamos sino que aprendimos a quererla la gente que hay en el club, agradecidos a todos".

LEER MÁS: Unión pierde 16 de los 26 goles que marcó en la última temporada

El delantero rionegrino no dudó en acotar que "me voy sin rencores, no quiero armar una novela, me sorprendió que fue tan abrupto, pero agradecerles a todos, hasta el periodismo, teniendo partidos buenos y otros no tanto, siempre me respetaron entendiendo los momentos. Claro que de un día para el otro, me sorprendió porque ni siquiera tuvimos una charla, fue chocante porque de un día para el otro me dijeron que no iba a seguir".

Cuando le preguntaron los motivos que esgrimió la dirigencia para determinar su salida, el atacante disparó: "Querían un recambio del plantel, mi sueldo elevado, por eso el dolor, sabiendo mis ganas, pasa esto, la pandemia golpeó a todos, charlemos, nunca existió esa charla, son negociaciones si uno decía algo y yo otra cosa, en la vida pasa acá, no fue así y es mi dolor".

Nicolás Mazzola 2.jpg Mazzola quedó en la historia de Unión con goles importantes. Prensa Unión

Respecto a si pudo haber pasado lo mismo con Madelón en el banco, Mazzola dijo que "no lo se si estaba Madelón esto también sucedía. Si Leo no quería contar conmigo por más que me haya traído es entendible. Son decisiones y las respeto. El club tomó ese camino y lo respeto, cero rencor, lo que hacen los dirigentes lo consideran por el bien del club y creen que es lo mejor, por ahí son las formas y el detrás después de lo que me tocó vivir".

Si pudo haber tenido injerencia una opinión de Juan Azconzábal, quien tiene chances de ser el nuevo DT rojiblanco, el goleador tatengue apuntó que "supuestamente algo se habló, no voy a entrar en detalles, sería raro que hablen con un técnico que no arregló, como le preguntas por un jugador. Seguramente le deben haber preguntado, capaz que el técnico dijo que era prescindible, a mi me dijeron una cuestión económica, armado del plantel, están en su derecho tomarla, mi dolor va por otro lado, por el cariño con Unión, los momentos que viví, fue un año y medio espectacular por todos lados, me hubiera gustado algo más humano".

LEER MÁS: Unión piensa en un delantero para suplantar a Bou y Mazzola

En otro tramo de la charla admitió que "me quedo con la espina de que me hubiera gustado jugar más, no me dieron esa posibilidad, en un momento Pocho y Walter estaban muy bien, después tuve la posibilidad y no me la dieron, hasta me quedó esas sensación de convertir más goles".

En su despedida, Mazzola, el hombre de los goles importantes, dijo que "me cuesta creer eso, no caigo ni tomo dimensión, la gente escribiendo cosas hermosas que me hicieron emocionar, agradecido de tener esa posibilidad, vivir lo que viví en Unión me toco a mí, soy un agradecido y Unión siempre estará en mi corazón".