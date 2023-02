Claudio Corvalán, capitán del equipo de Munúa, reconoció que "la verdad que fue muy parecido al Clásico pasado que empatamos, nos vamos con esa sensación de quererlo ganar, el juego fue desprolijo, muchos pelotazos, nos costó a jugar a nosotros".

Y luego, enfatizó: "Es una realidad que nos está costando ganar, el objetivo era darle una alegría a la gente, le pedimos perdón que no pudimos conseguir los tres puntos".

En otro tramo de la charla, Mugre admitió que "tuvimos varias contras, transiciones donde no estuvimos finos, es lo que nos viene pasando desde el torneo pasado, un déficit que nos está costando, ahora a pensar en San Lorenzo, que nos duela y me voy molesto por empatarlo, me da bronca porque lo quería ganar".

Antes de irse a descansar junto a su familia, el defensor subrayó": "Los Clásicos son partidos aparte, no importa como viene cada uno, en el primer tiempo vinieron a pasar el partido, estuvieron mejor parados de lo que pretendían. Nos vamos con bronca por no haber podido ganar".