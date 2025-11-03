Los delanteros de Unión son decisivos en la gran campaña que viene protagonizando Unión y que lo tiene segundo en la Zona A con 23 puntos, los mismos que Boca, pero el Xeneize tiene mejor diferencia de gol a favor.
El aporte determinante de los delanteros para que Unión sea protagonista
A diferencia de lo sucedido en el Torneo Apertura, en el actual Clausura, la preponderancia de los delanteros de Unión es decisiva para que el Tate sea protagonista
Por Ovación
Los delanteros de Unión marcan la diferencia
Por otra parte, El Tate es el segundo equipo más goleador en la Zona A con 20 goles en 14 partidos, apenas por debajo de Boca quien convirtió 24.
Y además, Unión está entre los tres equipos más goleadores sumando las dos zonas. Está en el podio contando los 30 equipos por debajo del Xeneize e igualando a River, ambos con 20 goles.
Más de la mitad de los 20 goles, fueron convertidos por los delanteros. Tres de ellos llevan anotados11 goles, cuatro anotó Marcelo Estigarribia, cuatro Cristian Tarragona y tres Agustín Colazo.
Una diferencia notable respecto a lo sucedido en el Torneo Clausura en el que Unión apenas marcó 11 goles en 16 partidos y los delanteros solo aportaron siete goles.
Lucas Gamba fue el máximo artillero con cuatro goles, Diego Díaz marcó dos y Marcelo Estigarribia tan solo uno. Una diferencia importante de una competencia a la otra.
Y si bien para este Torneo Clausura llegó Tarragona, la realidad indica que tanto Estigarribia como Colazo mejoraron su eficacia de manera notable y eso es lo que le permite a Unión ser protagonista y con grandes chances de meterse en los playoffs.