Unión

El aporte determinante de los delanteros para que Unión sea protagonista

A diferencia de lo sucedido en el Torneo Apertura, en el actual Clausura, la preponderancia de los delanteros de Unión es decisiva para que el Tate sea protagonista

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2025 · 10:13hs
Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona son los goleadores de Unión con cuatro goles cada uno.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona son los goleadores de Unión con cuatro goles cada uno.

Los delanteros de Unión son decisivos en la gran campaña que viene protagonizando Unión y que lo tiene segundo en la Zona A con 23 puntos, los mismos que Boca, pero el Xeneize tiene mejor diferencia de gol a favor.

Los delanteros de Unión marcan la diferencia

Por otra parte, El Tate es el segundo equipo más goleador en la Zona A con 20 goles en 14 partidos, apenas por debajo de Boca quien convirtió 24.

Y además, Unión está entre los tres equipos más goleadores sumando las dos zonas. Está en el podio contando los 30 equipos por debajo del Xeneize e igualando a River, ambos con 20 goles.

Más de la mitad de los 20 goles, fueron convertidos por los delanteros. Tres de ellos llevan anotados11 goles, cuatro anotó Marcelo Estigarribia, cuatro Cristian Tarragona y tres Agustín Colazo.

LEER MÁS: Unión pone la mira en Barracas Central con varias incógnitas

Una diferencia notable respecto a lo sucedido en el Torneo Clausura en el que Unión apenas marcó 11 goles en 16 partidos y los delanteros solo aportaron siete goles.

Lucas Gamba fue el máximo artillero con cuatro goles, Diego Díaz marcó dos y Marcelo Estigarribia tan solo uno. Una diferencia importante de una competencia a la otra.

Y si bien para este Torneo Clausura llegó Tarragona, la realidad indica que tanto Estigarribia como Colazo mejoraron su eficacia de manera notable y eso es lo que le permite a Unión ser protagonista y con grandes chances de meterse en los playoffs.

