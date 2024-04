La Conmebol visitó el estadio cubierto de Unión

Pérez charló con radio Sol Play FM 91.5 y en el inicio reconoció que "estamos intentando jugar los primeros días de junio la final de la Conmebol Liga Evolución Futsal 2023 donde Brasil ganó la zona Norte y Argentina la Sur, será la revancha de la Copa América que se jugó en Paraguay el año pasado".

Más adelante admitió que "queremos jugarla acá son de categoría Sub 20 con todo su poderío. Generalmente jugamos un torneo de desarrollo, en un país, elegimos este estadio porque está muy lindo. La gente se prendió mucho cuando vino el fútbol playa".

El directivo expresó que "Nery Pumpido nos dio una mano para que se pueda realizar en Santa Fe. Esperamos un gran marco de público, Argentina está en crecimiento, Brasil es una potencia, se viene el Mundial en octubre, es parte de la preparación".

En cuando a los arreglos que deben hacer, no dudó en decir que "el piso en la superficie de básquet está perfecto, las partes laterales tendremos que arreglar las maderas, pulirlas, atrás de los aros por llamarlo de alguna manera, una cancha de futsal es más grande. La parte lumínica está centrado al básquet, hay que agregar más luces y direccionarlas mejor".

Futsal1.jpg Conmebol vuelve apostar para un evento internacional a la ciudad de Santa Fe, en este caso con Unión como organizador. Gentileza Sol Play 91.5

Y más adelante, agregó: "Unión para el futsal recorrió otros lugares, la capacidad me gusta, la ubicación, con esas adecuaciones no tendremos problemas. Es 1 y 2 de junio el evento en Santa Fe. Vamos a tratar de emparejar todo el piso, con mejores luces para que llegue a las superficies donde no están cubiertas".

En la parte final subrayó que "las veces que hicimos cosas en Santa Fe, como charlas y Liga de fútbol playa se llenó, le gusta el deporte, Argentina con su Selección está entre los primeros lugares del mundo, Brasil también es Top Ten. La Copa América se jugó en Luque, esto será una especie de revancha".