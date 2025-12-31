Uno Santa Fe | Unión | Francisco Gerometta

La decisión de Francisco Gerometta tras cerrar su ciclo en Unión: "Quise irme a un lugar donde me quieran"

Formado en las inferiores y con 74 partidos en Primera, Francisco Gerometta rescindió su contrato tras quedar relegado en Unión y ya es refuerzo de Godoy Cruz.

Ovación

Por Ovación

31 de diciembre 2025 · 15:01hs
La decisión de Francisco Gerometta tras cerrar su ciclo en Unión: Quise irme a un lugar donde me quieran

Prensa Unión

Francisco Gerometta le puso punto final a una etapa profundamente significativa en Unión, el club que lo formó desde los 12 años y lo llevó a debar profesional en 2020. La falta de continuidad deportiva y un acuerdo claro con la dirigencia derivaron en la rescisión de su contrato y en un nuevo comienzo en Godoy Cruz.

Un cierre de ciclo para Francisco Gerometta

Lejos de una salida abrupta, el lateral explicó en Sol Play que la decisión fue madurándose con el tiempo. “Íbamos a rescindir, pero una vez que consiga club”, detalló, y destacó el comportamiento directo y transparente de la dirigencia rojiblanca. Aunque hacia afuera pareció resolverse rápidamente, era una situación que se venía analizando hacía tiempo.

El contexto futbolístico que lo relegó

Los cambios en el escenario deportivo terminaron de empujar la determinación. Durante el ciclo de Cristian “Kily” González, Gerometta fue alternativa en el lateral derecho, siempre por detrás de Lautaro Vargas. Sin embargo, con la llegada de Leonardo Madelón, su situación se modificó drásticamente: pasó a ser la tercera opción y perdió lugar incluso en el banco de suplentes. “En el medio cambiaron muchas cosas, lo futbolístico cambió y quedé relegado”, explicó el defensor, quien admitió que ese nuevo rol fue decisivo para dar un paso al costado.

El adiós tuvo un fuerte peso emocional. “Llegué con 12 años y me voy con 26, siendo otra persona”, expresó Gerometta al repasar un camino que lo marcó para siempre. En ese trayecto, la vida en la pensión del club ocupó un lugar central y el agradecimiento fue amplio, aunque imposible de detallar nombre por nombre. “Si tengo que mencionar persona por persona estaría mucho tiempo, pero estoy agradecido con todos”, señaló, con una mención especial para Jorge y Mari, los cocineros, a quienes definió como figuras clave en su formación humana. Con 74 partidos oficiales en Primera División, su huella en Unión excede ampliamente lo estadístico.

Mendoza como nuevo punto de partida

Sin tiempo para lamentos, el defensor actuó con rapidez: rescindió contrato, viajó a Mendoza y se sumó a Godoy Cruz, donde ya es refuerzo. “Es un club ordenado, con un predio increíble y me va a dar herramientas para seguir creciendo”, explicó. El diálogo con el entrenador fue clave para inclinar la balanza porque el protagonista buscaba "un lugar donde me quieran".

Gerometta fue claro sobre sus sensaciones finales: “No busco revancha en Unión, la busco conmigo mismo”. Agradecido por la sinceridad del club y consciente de que la decisión deportiva fue del cuerpo técnico, inicia una nueva etapa con una premisa simple pero profunda: sentirse valorado y volver a competir.

