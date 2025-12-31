Uno Santa Fe | Información General | Banco Nación

Sorpresa en cuentas sueldo del Banco Nación: acreditaron hasta $700 mil por un error técnico

Un error operativo del Banco Nación generó acreditaciones inesperadas de hasta $700.000 en cuentas sueldo y depósitos en dólares. La entidad aclaró que se trató de una falla técnica y que el dinero será revertido.

31 de diciembre 2025 · 16:02hs
Un error operativo del Banco Nación generó este miércoles acreditaciones inesperadas de dinero en cuentas sueldo, con montos que en algunos casos llegaron hasta los 700.000 pesos. Además, varios usuarios reportaron depósitos en dólares, por cifras que oscilaron entre u$s 6 y u$s 300.

La situación despertó confusión entre los clientes de la entidad, en especial entre trabajadores de la administración pública nacional, que cobran sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina (BNA). En muchas cuentas, junto al salario habitual, apareció un saldo extra identificado bajo los conceptos “rend.peso” o “rend.US$”, según la moneda acreditada.

El Gobierno desmintió aumento de sueldo de Milei, pero confirmó el incremento para funcionarios

Desde el banco aclararon rápidamente que no se trata de un bono ni de un pago extraordinario, sino de un “error técnico”, y confirmaron que el dinero ya está siendo revertido. En ese sentido, indicaron que las sumas depositadas por equivocación serán descontadas de las cuentas correspondientes, por lo que recomendaron no utilizar esos fondos.

Los montos acreditados variaron según los casos, pero empleados públicos señalaron haber recibido entre $200.000 y $700.000, mientras que otros detectaron ingresos inesperados en moneda extranjera.

El episodio también alcanzó a dirigentes políticos. El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón contó en redes sociales que fue uno de los afectados por el error, ya que, como el resto de los legisladores, percibe su sueldo a través del Banco Nación.

“Parece que el @BancoNacion está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de @JMilei, no”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Paulón acompañó su publicación con la captura de un mensaje interno de WhatsApp que circuló entre trabajadores, en el que se advertía sobre la situación: “Se informa que hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, ítem descripto como ‘rendición en pesos’. Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”.

Mientras el Banco Nación avanza con la corrección del error, el episodio generó expectativa, confusión y rápida desilusión entre miles de usuarios que, por algunas horas, creyeron haber recibido un ingreso extra inesperado.

