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Enzo Roldán no renueva contrato con Unión y será refuerzo de Nueva Chicago

En las últimas horas se definió el futuro de Enzo Roldán. El volante no extendió el vínculo con el Tate, que lo cede a préstamo a Nueva Chicago

Ovación

Por Ovación

3 de julio 2026 · 09:40hs
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Enzo Roldán deja Unión y será refuerzo de Nueva Chicago.

Prensa Unión

Enzo Roldán deja Unión y será refuerzo de Nueva Chicago.

Finalmente se confirmó que Enzo Roldán no extenderá su contrato con Unión y de esta manera, el mediocampista se convertirá en refuerzo de Nueva Chicago.

Roldán deja Unión y jugará en Nueva Chicago

La intención de la dirigencia rojiblanca era renovar el contrato para luego cederlo a préstamo. Y el motivo tenía que ver con que si el jugador rescindía el vínculo, el Tate debía resarcir a Boca, dueño del 50% de la ficha.

Pero luego surgió otra opción para que Roldán salga de Unión y que el Tatengue no deba pagarle a Boca. De esta manera, el Rojiblanco lo cede a préstamo a Nueva Chicago por seis meses, quien se hará cargo del salario del jugador.

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Así las cosas, Roldán firmará un contrato por un año, pero con una cláusula de salida en diciembre. Y de esta manera, Unión no le paga los seis meses de contrato y evita resarcir económicamente a Boca.

Está claro que Unión no pudo recuperar la erogación de 1.000.000 de dólares que hizo en enero del 2022 para adquirir el 50% de su pase, pero al menos evita pagar otro costo por un jugador que no iba a tener en cuenta.

Unión Roldán Nueva Chicago
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