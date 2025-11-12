Unión y las decisiones que se vienen: qué contratos vencen en diciembre

Unión, a la vez que se ilusiona con el Clausura, empieza a mirar de reojo varias cuestiones, como la posible salida de varios jugadores del plantel.

El triunfo ante Barracas Central no solo tuvo sabor a clasificación para Unión , sino que también pudo haber sido el último encuentro de varios futbolistas con la camiseta rojiblanca en el estadio 15 de Abril. Es que, en caso de que el equipo de Leonardo Madelón finalice entre el quinto y el octavo puesto de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, afrontará los playoffs como visitante, y no volvería a jugar en casa hasta la próxima temporada.

En ese contexto, la lista de posibles despedidas no es menor, ya que varios contratos y opciones de compra deberán resolverse en las próximas semanas.

El arco y la defensa, con incógnitas

Uno de los nombres más importantes es el de Matías Tagliamonte. El arquero llegó a préstamo desde Racing, y Unión tiene la opción de adquirir el 50% de su ficha (500 mil dólares a Racing). Sin embargo, todavía no hay definiciones sobre si la dirigencia hará uso de esa cláusula, por lo que su continuidad está en duda.

Entre los futbolistas que podrían salir por transferencia, aparecen Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco, dos de los jugadores más valorizados del plantel. Ambos despertaron el interés de clubes del fútbol local e incluso del exterior, por lo que el mercado de pases podría abrirles nuevas puertas. A ellos se suma Valentín Fascendini, otro de los que podría ser negociado si llega una oferta conveniente para el club.

Las opciones de compra que debe resolver Unión

Otro punto clave será la decisión que tome Unión respecto a los jugadores Mauricio Martínez y Diego Armando Díaz. En el caso del ex Rosario Central y Racing, el club tiene la opción de comprar el 50% de su pase en 350 mil dólares, una cifra considerable para las arcas tatengues, pero que podría justificarse por su rendimiento y liderazgo en la mitad de la cancha.

Por su parte, Díaz finaliza su contrato el 31 de diciembre, aunque el club cuenta con una segunda alternativa para adquirirlo: desembolsar 150.000 dólares para quedarse con el 80% de su ficha, dejando el 20% restante a Sportivo Las Parejas, su club de origen.

Gamba, Cañete y Dómina: finales de ciclo

El panorama también incluye a Lucas Gamba, cuyo contrato vence a fin de año. El mendocino perdió terreno en la consideración de Madelón, aunque el DT siempre destacó su compromiso y profesionalismo. Su continuidad dependerá, en buena medida, de lo que el técnico decida tras la competencia.

Finalmente, tanto Ezequiel Cañete como Jerónimo Dómina no seguirán en Unión una vez que se cierre la temporada. Ambos finalizan su vínculo contractual y ya se da por hecho que no renovarán.