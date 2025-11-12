Los dos jugadores de Unión con asistencia perfecta que sumaron todos los minutos

Solo dos futbolistas del plantel de Unión jugaron todos los minutos en el Torneo Clausura sin ser reemplazados

Mauro Pittón y Matías Tagliamonte son los únicos dos jugadores de Unión que jugaron todos los minutos y nunca fueron reemplazados.

Apenas dos jugadores de Unión fueron titulares los 15 partidos del Torneo Clausura, completando los 90'. De esta manera, acumularon 1350' en cancha.

El primero de ellos es el arquero Matías Tagliamonte, quien en los 15 encuentros recibió 13 goles, pero mantuvo la valla invicta en siete encuentros y además atajó un penal ante Defensa y Justicia.

Tagliamonte arrancó este semestre como titular luego de ser suplente de Thiago Cardozo y se convirtió en una pieza fundamental para la campaña que viene protagonizando el Tate.

De hecho, la dirigencia rojiblanca tiene a su favor una opción de compra para adquirir el 50% de su ficha y se especula con que pueda hacer uso de la opción y que Tagliamonte continúe en Unión el próximo año.

En tanto que el otro futbolista que nunca fue suplantado es Mauro Pittón. Claramente el mediocampista más destacado del Tate no solo por lo que aporta en la recuperación sino también por su aporte en ofensiva.

De hecho, Pittón marcó dos goles y brindó una asistencia, pero además, apenas recibió dos tarjetas amarillas. Todo un mérito teniendo en cuenta la posición en la que juega.

Es sin dudas el motor del mediocampo rojiblanco, por dinámica e intensidad. Como así también por su inteligencia para realizar los relevos, convirtiéndolo en un jugador indispensable e insustituible, al punto tal de haber sido designado el capitán del equipo.