La dura sanción a la que se expuso Leo Madelón

En los instantes finales del partido ante Central Córdoba se lo pudo observar a Leonardo Madelón muy "sacado" con el cuarto árbitro Nahuel Viñas, con quien se pusieron frente a frente, y el DT de Unión lo empujó, tomó del cuello e insultó en una imagen que recorrió el país a través de los diferentes medios y redes sociales.

“Charlé tranquilo, fui al vestuario, son cosas del fútbol. Entendí que eran más de cuatro minutos de alargue, de cualquier manera no lo íbamos a ganar el partido, pero por todas las demoras y los cambios… nada más. Ahí saltó un incidente con el cuarto árbitro, que obviamente pido disculpas porque no se hace”, manifestó el entrenador luego del partido.

Mientras que luego, explicó: “Una reacción que no corresponde, más por la trayectoria que uno tiene, pero todos tenemos derecho a equivocarnos y enojarnos. Fui, hablé, todo lo que le dije en la cancha lo volví a decir ahí adentro y me voy con las verdades mías hasta el mismo cementerio”.

No tengo problema, quedó todo ahí, bien, buena relación, ya está… Si estuve mal, les pido las disculpas que corresponden. A la gente sobre todo, porque no es el Leo que quieren ellos. No sé cómo será la sanción”, concluyó sobre el tema Madelón.

Más allá de que el entrenador contó la charla que mantuvo con los árbitros, donde les ofreció disculpas por lo ocurrido en el final del encuentro, se pudo saber que el informe que se le realizó fue muy duro, con lo cual le podría caber una importante sanción.

Es más, para el cotejo ante Godoy Cruz se lo sancionaría provisoriamente y más allá que el descargo y defensa que se hizo por parte del club fue muy positiva, según se pudo saber, lo concreto es que se habla de una pena que superaría los cuatro partidos.

Si esta alternativa se efectiviza, el DT no podría purgar la sanción pagando una suma como compensación, como ocurre en los casos donde los informes no son tan severos.

A favor del Francés juega que no tiene antecedentes de este tipo, por lo cual más allá del durísimo informe que se le labró los dirigentes confían en que reciba una pena menor, que pueda ser purgada a través de una multa y pueda estar sentado en el banco de suplentes en el Malvinas Argentinas el próximo sábado ante Godoy Cruz.