El gran dilema de Unión para defender la punta ante Independiente Rivadavia

Unión, líder de la Zona A, volverá al 15 de Abril para recibir al duro Independiente Rivadavia. Qué gran incógnita se le presenta a Leo Madelón.

17 de septiembre 2025 · 09:21hs
En la antesala del compromiso del próximo sábado a las 16.45 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el estadio 15 de Abril, Unión sigue con un tema sin resolver: el futuro inmediato de Lautaro Vargas.

El gran dilema llamado Lautaro Vargas en Unión

Este jueves se conocerá la nómina definitiva de la Selección Argentina Sub 20 que disputará el Mundial de Chile, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Si el defensor tatengue figura en la lista, la dirigencia deberá definir si lo cede inmediatamente o si gestiona ante AFA una autorización especial para que pueda jugar el sábado y luego sumarse al combinado nacional.

LEER MÁS: Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

En caso de no poder contar con Vargas, Leonardo Madelón ya tiene opciones sobre la mesa. Una alternativa es el uruguayo Emiliano Álvarez, con mayor salida y proyección ofensiva; la otra, Nicolás Paz, de perfil más defensivo. El DT incluso destacó que Paz “puede jugar en los cuatro puestos del fondo” y que lo ve “muy bien” para asumir la responsabilidad.

De confirmarse la convocatoria y si Unión opta por liberarlo tras el partido con la Lepra, Madelón repetiría el equipo que viene de vencer a Gimnasia en La Plata: Matías Tagliamonte; Vargas o Álvarez, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

La lucha de Unión en el 2025

El presente tatengue invita al optimismo. Con 15 puntos, comparte la cima de la Zona A junto a Barracas Central, aunque con mejor diferencia de gol. Además, logró despegarse en la tabla anual: le sacó 11 unidades a Aldosivi y San Martín de San Juan, los últimos, y quedó a siete puntos de Tigre, que por ahora marca el último cupo a la Sudamericana.

LEER MÁS: Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 8 del Clausura

Ese margen podría achicarse a seis o incluso más, en caso de que equipos argentinos campeones de Libertadores o Sudamericana liberen plazas adicionales.

Unión llega con una racha alentadora: tres victorias consecutivas como visitante, mientras que en su última presentación en el 15 de Abril empató 1-1 frente a Huracán, que jugó más de una hora con un hombre menos. El sábado buscará reafirmar su liderazgo y extender el buen momento, aunque todo dependerá primero de lo que ocurra con Vargas y la Selección.

