La lista de concentrados en Unión para recibir a Boca

La novedad más importante, tiene que ver con la presencia de Miguel Torrén . El experimentado defensor no había sido de la partida en los últimos dos compromisos, debido a una lesión muscular. Pero finalmente se recuperó y está a disposición del cuerpo técnico. Aunque ocupará un lugar en el banco de relevos. En la lista también se da la vuelta del capitán Claudio Corvalán, quien ya cumplió la fecha de suspensión.

El único futbolista con el que no podrá contar el Kily González es con Mateo Del Blanco. El volante zurdo sufrió una dura lesión en su tobillo derecho y por ese motivo el viernes será intervenido quirúrgicamente y no se sabe el plazo de recuperación. Es cierto que tampoco está Enzo Roldán, pero el volante ya hace un tiempo que por un problema en su rodilla no está en consideración del cuerpo técnico.