La nueva Liga Profesional reconoció el trabajo de Unión

El fútbol argentino está frenado desde el 20 de marzo cuando se instaló la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Fue justo después de la 1ª fecha de la Copa Superliga, que ya es historia después de que todo vuelva a la órbita de AFA. De esta manera se dio por terminaba la temporada para darle lugar a la emergente Liga Profesional, que tiene como presidente a Marcelo Tinelli. Como era de esperarse, esta nueva etapa estalló en las redes sociales, el canal de comunicación directo hacia la gente durante el aislamiento. Precisamente en las últimas horas el certamen reconoció la tarea que viene realizando Unión: la organización de una olla popular.

• LEER MÁS: Gorosito vuelve a tomar fuerza para suceder a Madelón

Por el momento no hay certezas de cuándo y cómo volverá el fútbol en Argentina, pero el Tate no quiso quedarse de brazos cruzados y apostó por la tarea social en una época donde la gente debe pelearla más que nunca. Si bien es cierto que en muchos lugares se flexibilizó la cuarentena, varios no pudieron volver a trabajar y por eso sienten los coletazos de la crisis.

fachadaTate.jpg Unión realizará una olla popular el próximo 20 de junio

Por eso desde Unión tuvieron la loable iniciativa de impulsar esta olla popular el próximo sábado 20 de junio, desde las 13, en el portón de ingreso al estadio cubierto Ángel Malvicino (por calle Cándito Pujato). Para que pueda ser posible, antes que nada debe tomarse con responsabilidad y comprensión, por lo que habrá que respetar algunas normas de seguridad e higiene. Entre ellas mantener una distancia de 1,5 metro, asistir con tapaboca y con el tupper para recibir la vianda.

• LEER MÁS: La dirigencia de Unión quiere retener a tres jugadores

Esto se suma a la colecta solidaria de ropa de invierno, frazadas y calzado en buen estado hasta el 27 de junio. Todo lo recaudado será donará a fundaciones que aborden problemáticas sociales, por diversas situaciones son cada vez más.

https://twitter.com/LigaAFA/status/1270702504796282880 Solidaridad sin fin en Santa Fe: @clubaunion organiza una olla popular con el fin de ayudar a quienes lo necesitan



La #LigaProfesional de Fútbol de la @afa se enorgullece de sus clubes

#EstoEsPasión, vivila con nosotros ⚽https://t.co/Vri7Tp8bcM — Liga Profesional de Fútbol | En casa (@LigaAFA) June 10, 2020

Producto de la repercusión que tuvo, la onda expansiva llegó también a la Liga Profesional, que tituló la idea como "solidaridad sin fin en Santa Fe. Un motivo de satisfacción que las cosas se están haciendo bien mientras la pasión del fútbol sigue a flor de piel por ver rodar nuevamente la pelota.