Mauro Pittón, el goleador de Unión: "Redondeamos un buen partido"

Mauro Pittón aportó dos goles en el rotundo 4-0 de Unión sobre Instituto en Córdoba. "Nos propusimos cortar la racha de visitante y lo conseguimos", tiró

15 de agosto 2025 · 21:07hs
Mauro Pittón, el goleador de Unión: Redondeamos un buen partido

Mauro Pittón la rompió, pues además de hacer dos goles para el 4-0 de Unión, siempre se prodigó por un equipo que simplificó todo en la primera mitad.

Fue elegido por la TV oficial como la figura del partido y en el inicio reconoció que "el equipo hizo un gran primer tiempo, nos propusimos cortar esa racha, con buenos rendimientos, con Argentinos nos costó un poco, pero redondeamos un buen partido".

Más adelante admitió que "lo trabajamos, estar atentos a las segundas jugadas, a los pelotazos, para atacar tener intensidad, se nos abrió el arco, abrimos el marcador rápido".

En otro tramo de la charla, el canterano confesó que "es la primera vez que hago dos goles, contento en poder aportar para el equipo en un rol importante donde trabajamos semana a semana, convertir cuatro goles y mantener el arco en cero es muy importante".

Antes de su despedida, subrayó que "solo pensamos en el próximo partido, es trabajar durante la semana para el rival que viene, tomar cada partido como lo hicimos hoy, el fútbol argentino es muy competitivo, hicimos los deberes para llevarnos una victoria, para nuestra gente y para que podamos disfrutarlo nosotros".

Unión Mauro Pittón Instituto
