Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión puso primera: la semana arrancó con la mira en Rosario y los playoffs

El plantel de Unión arrancó la semana de trabajos con la mira en Newell's, a quien visitará en Rosario, y con la mira en los playoffs del Clausura.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2025 · 11:57hs
Unión puso primera: la semana arrancó con la mira en Rosario y los playoffs

Prensa Unión

Tras la victoria contundente ante Defensa y Justicia que le aseguró la permanencia en la Zona A del Torneo Clausura, Unión volvió a los entrenamientos este lunes por la mañana en Casasol con la cabeza puesta en un desafío mayúsculo: la visita a Newell’s, programada para el viernes 31 de octubre a las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Rosario, la nueva parada para el Unión de Madelón

El Tatengue, liberado de la presión por el descenso, ahora apunta más alto: por primera vez desde la implementación del formato actual de playoffs, el objetivo es meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

LEER MÁS: Los delanteros de Unión y un contraste importante de un semestre a otro

Para ello, Leonardo Madelón analizará variantes y ajustes finos en un plantel que llega en alza, con sensaciones positivas tras la goleada que mostró intensidad, solidez y eficacia.

La atención en Casasol se centrará en la recuperación de Julián Palacios, que terminó con una molestia muscular ante el Halcón, mientras que Augusto Solari sigue ausente por un desgarro. Otra de las dudas del DT pasará por la ofensiva: si mantiene a Agustín Colazo, autor del primer gol en la goleada, o le da lugar a Marcelo Estigarribia, que cerró la cuenta con un gol y sigue en recuperación por una sinovitis en su rodilla.

La duda de Madelón entre los 11 de Unión

De concretarse la recuperación de Palacios y los ensayos de la semana, el posible once para Rosario sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Colazo o Estigarribia.

LEER MÁS: Unión recuperó su mejor versión en el momento crucial del Clausura

Mientras Unión prepara su estrategia, Newell’s aún no confirmó su permanencia, lo que añade un condimento de presión y expectativa al duelo. En Casasol, los trabajos se enfocarán en intensidad, pelota parada y movimientos ofensivos, buscando mantener el nivel exhibido frente al Halcón y encarar la recta final del Clausura con ambición.

Con la cuenta regresiva ya iniciada, Unión se prepara para escribir un capítulo histórico: la recta final del torneo no solo ofrece la posibilidad de sumar puntos, sino también de consolidar un presente que combina seguridad defensiva y dinamismo ofensivo, dejando a los Tatengues ilusionados con un objetivo inédito en su historia reciente.

Unión Rosario Casasol
Noticias relacionadas
Marcelo Estigarribia y Agustín Colazo mejoraron notablemente su eficacia.

Los delanteros de Unión y un contraste importante de un semestre a otro

union, expectante: en peru se insiste en el interes de alianza lima por junior marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

newells encara una semana corta con el foco en union y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

por que union debe cobrar un millon de dolares antes de fin de ano

Por qué Unión debe cobrar un millón de dólares antes de fin de año

Lo último

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Último Momento
Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Ovación
La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"