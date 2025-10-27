Unión puso primera: la semana arrancó con la mira en Rosario y los playoffs

El plantel de Unión arrancó la semana de trabajos con la mira en Newell's, a quien visitará en Rosario, y con la mira en los playoffs del Clausura.

Tras la victoria contundente ante Defensa y Justicia que le aseguró la permanencia en la Zona A del Torneo Clausura, Unión volvió a los entrenamientos este lunes por la mañana en Casasol con la cabeza puesta en un desafío mayúsculo: la visita a Newell’s, programada para el viernes 31 de octubre a las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa.

El Tatengue, liberado de la presión por el descenso, ahora apunta más alto: por primera vez desde la implementación del formato actual de playoffs, el objetivo es meterse entre los ocho mejores de la Zona A .

Para ello, Leonardo Madelón analizará variantes y ajustes finos en un plantel que llega en alza, con sensaciones positivas tras la goleada que mostró intensidad, solidez y eficacia.

La atención en Casasol se centrará en la recuperación de Julián Palacios, que terminó con una molestia muscular ante el Halcón, mientras que Augusto Solari sigue ausente por un desgarro. Otra de las dudas del DT pasará por la ofensiva: si mantiene a Agustín Colazo, autor del primer gol en la goleada, o le da lugar a Marcelo Estigarribia, que cerró la cuenta con un gol y sigue en recuperación por una sinovitis en su rodilla.

La duda de Madelón entre los 11 de Unión

De concretarse la recuperación de Palacios y los ensayos de la semana, el posible once para Rosario sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Colazo o Estigarribia.

Mientras Unión prepara su estrategia, Newell’s aún no confirmó su permanencia, lo que añade un condimento de presión y expectativa al duelo. En Casasol, los trabajos se enfocarán en intensidad, pelota parada y movimientos ofensivos, buscando mantener el nivel exhibido frente al Halcón y encarar la recta final del Clausura con ambición.

Con la cuenta regresiva ya iniciada, Unión se prepara para escribir un capítulo histórico: la recta final del torneo no solo ofrece la posibilidad de sumar puntos, sino también de consolidar un presente que combina seguridad defensiva y dinamismo ofensivo, dejando a los Tatengues ilusionados con un objetivo inédito en su historia reciente.