Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Junior Marabel, de gran presente el Palestino, es prioridad para reforzar a Alianza Lima. Cuál es el negocio que haría Unión por el paraguayo.

El nombre de Junior Marabel vuelve a sonar con fuerza en el mercado peruano. Desde Lima aseguran que Alianza Lima mantiene firme su interés por el delantero paraguayo, actualmente a préstamo en Palestino de Chile, y cuya ficha pertenece en un 60% a Unión —mientras que el 40% restante es propiedad del propio futbolista.

El equipo chileno tiene a Marabel cedido hasta diciembre de este año , con una opción de compra fijada en 1.000.000 de dólares , pero desde Perú no pierden las esperanzas de contar con él de cara a la temporada 2026. La continuidad del atacante en Chile no está garantizada, y el futuro de su pase podría definirse en las próximas semanas , con Unión como actor central en cualquier negociación.

En territorio incaico, el interés fue reflotado por medios deportivos tras confirmarse que Alianza Lima cerró otra campaña sin títulos, lo que llevó a la dirigencia a ratificar a Néstor Gorosito como entrenador y a enfocar su atención en la renovación del plantel. Dentro de esa reestructuración, la búsqueda de un centrodelantero es una prioridad, y el nombre de Marabel figura entre las opciones evaluadas.

El periodista Renato Luna, en el programa Nada Que Yo Sepa, sostuvo que Franco Navarro, actual director deportivo de Alianza, ya mantuvo conversaciones con el representante del futbolista para conocer su situación contractual y explorar una posible llegada.

“Franco Navarro ya habló con su representante y le manifestó que el jugador les parece interesante. Hay un préstamo de Unión de Santa Fe a Palestino que finaliza en diciembre, y Marabel tiene contrato vigente con el club argentino durante todo 2026. A Alianza le gusta este jugador y al propio Marabel le atrae la idea de jugar en Alianza”, señaló el comunicador.

Marabel, con un gran presente en Palestino

El delantero paraguayo de 26 años tuvo un paso destacado por Palestino, donde marcó 11 goles entre Campeonato Nacional, Copa Sudamericana y Copa Chile, aunque atraviesa actualmente una racha de siete partidos sin convertir. Aun así, es considerado una pieza importante en el conjunto “árabe”, lo que explicaría el interés sostenido desde el exterior.

En Unión siguen con atención las novedades, ya que cualquier operación que involucre al jugador representaría ingresos significativos. El club santafesino podría participar directamente de una venta o de una nueva cesión, dependiendo de las condiciones que imponga Palestino o de si Alianza decide avanzar formalmente con una oferta.

Por ahora, Marabel continúa enfocado en cerrar su temporada en Chile, mientras desde Perú lo observan con expectativa. En Santa Fe, en tanto, saben que el futuro del delantero podría convertirse en una de las llaves económicas del próximo mercado.