Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Junior Marabel, de gran presente el Palestino, es prioridad para reforzar a Alianza Lima. Cuál es el negocio que haría Unión por el paraguayo.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2025 · 09:13hs
Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

El nombre de Junior Marabel vuelve a sonar con fuerza en el mercado peruano. Desde Lima aseguran que Alianza Lima mantiene firme su interés por el delantero paraguayo, actualmente a préstamo en Palestino de Chile, y cuya ficha pertenece en un 60% a Unión —mientras que el 40% restante es propiedad del propio futbolista.

Palestino también puede hacer su negocio por Marabel

El equipo chileno tiene a Marabel cedido hasta diciembre de este año, con una opción de compra fijada en 1.000.000 de dólares, pero desde Perú no pierden las esperanzas de contar con él de cara a la temporada 2026. La continuidad del atacante en Chile no está garantizada, y el futuro de su pase podría definirse en las próximas semanas, con Unión como actor central en cualquier negociación.

LEER MÁS: Mateo Del Blanco, el brazo creativo de Unión que lidera las asistencias del Clausura

En territorio incaico, el interés fue reflotado por medios deportivos tras confirmarse que Alianza Lima cerró otra campaña sin títulos, lo que llevó a la dirigencia a ratificar a Néstor Gorosito como entrenador y a enfocar su atención en la renovación del plantel. Dentro de esa reestructuración, la búsqueda de un centrodelantero es una prioridad, y el nombre de Marabel figura entre las opciones evaluadas.

El periodista Renato Luna, en el programa Nada Que Yo Sepa, sostuvo que Franco Navarro, actual director deportivo de Alianza, ya mantuvo conversaciones con el representante del futbolista para conocer su situación contractual y explorar una posible llegada.

“Franco Navarro ya habló con su representante y le manifestó que el jugador les parece interesante. Hay un préstamo de Unión de Santa Fe a Palestino que finaliza en diciembre, y Marabel tiene contrato vigente con el club argentino durante todo 2026. A Alianza le gusta este jugador y al propio Marabel le atrae la idea de jugar en Alianza”, señaló el comunicador.

Marabel, con un gran presente en Palestino

El delantero paraguayo de 26 años tuvo un paso destacado por Palestino, donde marcó 11 goles entre Campeonato Nacional, Copa Sudamericana y Copa Chile, aunque atraviesa actualmente una racha de siete partidos sin convertir. Aun así, es considerado una pieza importante en el conjunto “árabe”, lo que explicaría el interés sostenido desde el exterior.

LEER MÁS: Leo Madelón define el plan para otro duelo clave de Unión

En Unión siguen con atención las novedades, ya que cualquier operación que involucre al jugador representaría ingresos significativos. El club santafesino podría participar directamente de una venta o de una nueva cesión, dependiendo de las condiciones que imponga Palestino o de si Alianza decide avanzar formalmente con una oferta.

Por ahora, Marabel continúa enfocado en cerrar su temporada en Chile, mientras desde Perú lo observan con expectativa. En Santa Fe, en tanto, saben que el futuro del delantero podría convertirse en una de las llaves económicas del próximo mercado.

Unión Alianza Lima Junior Marabel
Noticias relacionadas
como seria el acuerdo entre union y el representante de malcorra

Cómo sería el acuerdo entre Unión y el representante de Malcorra

No hay acuerdo entre Unión y la familia Malvicino para adquirir el predio Casasol.

No hubo acuerdo entre Unión y la familia Malvicino por el predio Casasol

fascendini, un muro para la recuperacion de union en la goleada ante defensa

Fascendini, un muro para la recuperación de Unión en la goleada ante Defensa

union, atento al dia y la hora del partido de la fecha 14 ante newells

Unión, atento al día y la hora del partido de la fecha 14 ante Newell's

Lo último

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Último Momento
Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Ovación
Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: Peor no se puede ir

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: "Peor no se puede ir"

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras