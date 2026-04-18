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La racha positiva que cortó Unión con la derrota frente a Newell's

Unión perdió ante Newell's 3-2 y de esta manera perdió el invicto en condición de local. El Tate sumaba seis sin perder en el 15 de Abril

Ovación

Por Ovación

18 de abril 2026 · 12:12hs
Unión perdió como local luego de estar seis partidos invicto.

Unión perdió como local luego de estar seis partidos invicto.

Unión venía siendo un equipo confiable en condición de local. Y los números así lo indicaban, al punto tal, que el Tate se mantenía invicto jugando en el 15 de Abril.

Unión perdió el invicto como local

Por ello, la derrota ante Newell's por 3-2 además de significar un golpe muy duro, terminó con la racha positiva que traía el elenco rojiblanco en Santa Fe.

El equipo conducido por Leonardo Madelón cosechaba seis partidos sin perder, con tres victorias y tres empates. Sumaba 12 puntos sobre 18 en disputa, con una efectividad del 66,6%.

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Pero además, en esos seis partidos, al Tate apenas le habían marcado un gol, que había sido en el empate 1-1 ante Boca, manteniendo la valla invicta en los cinco encuentros restantes.

La seguidilla positiva arrancó con el 0-0 ante Platense, luego fue el triunfo 4-0 contra Gimnasia de Mendoza, el empate 0-0 con San Lorenzo, la victoria 1-0 ante Aldosivi, el 1-1 con Boca y el triunfo 2-0 frente a Deportivo Riestra.

Unión racha Newell's
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