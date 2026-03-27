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La Reserva de Unión logró un empate con sabor a triunfo ante River

Unión perdía 2-0 ante River en el 15 de Abril, pero el elenco rojiblanco reaccionó a tiempo para alcanzar el 2-2 definitivo

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 10:55hs
La Reserva de Unión igualó 2-2 con River.

La Reserva de Unión igualó 2-2 con River.

Por la 6° fecha del Torneo Proyección, la Reserva de Unión igualó 2-2 con River. El partido se disputó en el 15 de Abril y el Tate logró reaccionar luego de ir perdiendo por dos goles.

El Tate arrancó perdiendo, pero logró empatarlo y hasta pudo ganarlo

River se puso en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo con gol de Alex Woiski. En tanto que en el inicio de la segunda mitad, estiró la ventaja de la mano de Ángel Yutiel Susano para establecer el 2-0 y comenzar a encaminar el partido a su favor.

Sin embargo, el Tate reaccionó a tiempo y en un par de minutos alcanzó el empate. A los 10' Valentín Cerrudo anotó para el descuento y a los 12' Ignacio Pedano convirtió para el definitivo 2-2.

Tras llegar al empate, Unión incluso tuvo algunas chances para darlo vuelta, pero no logró concretarlas. De todas maneras, el punto tuvo sabor a victoria por cómo se dio el partido, luego de estar dos goles abajo y lograr la igualdad en el cierre del encuentro.

Con esta igualadad, el elenco que dirige Alejandro Trionfini suma siete unidades en la Zona A y se ubica 12°, cuatro puntos por debajo de Talleres que suma 11° y que está 4°.

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