La rodilla de Ezequiel Cañete, la gran preocupación en Unión

Sin embargo, por lo que se pudo averiguar, la lesión de Ezequiel Cañete se dio en la otra rodilla que se lesionó en 2021, aunque no por eso la preocupación es mejor. Este martes el departamento médico de Unión lo someterá a los estudios de rigor, donde habrá certezas sobre el inconveniente que sufrió.

Ezequiel Cañete.jpg Prensa Unión.

Ezequiel Cañete luego del empate de Unión ante Banfield, se refirió a su lesión, más allá que comenzó haciendo un balance de lo ocurrido en el Florencio Sola, y reveló: "Nos merecíamos el triunfo hoy, pero el partido fue muy parejo".

Luego, Ezequiel Cañete opinó sobre lo que mostró Unión en el empate ante Banfield y tiró: "Generamos mucho, pero otra vez nos faltó el último toque. Es algo que ya vamos a mejorar con el correr del campeonato".

Inmediatamente, Ezequiel Cañete fue consultado por la lesión en su rodilla y expresó: "Sentí que la rodilla se me fue para adentro, pero me deja tranquilo que todavía no se me inflamó".