Joaquín Mosqueira habló con Radio Gol (FM 96.7), donde hizo un balance de la temporada que cerró con Unión, pero también se refirió al objetivo que se plantea de cara al 2024, mientras que también reveló la importancia que tiene Cristian González para el plantel.

"Estoy en España visitando a mi hermano. La vuelta a los entrenamientos es el 2 de enero así que estoy aprovechando estas semanitas para estar con la familia y despejar un poco la cabeza. Durante algunos días descansé del todo de la parte física pero después llega un momento que el propio cuerpo te pide trabajar. Siempre me gustó entrenar así que más allá de las vacaciones le estamos metiendo para llegar mejor a la pretemporada", comenzó diciendo Joaquín Mosqueira.

Joaquín Mosqueira Estudiantes.jpg Télam

En cuanto a lo que le pide Cristian González en Unión, remarcó: "Siempre me remarca que esté ordenado, que trate de no correr para todos lados sino con un sentido y para que le sirva al equipo. Después con la pelota me pide que siempre intente dar pases hacia adelante, aprovechar cuando puedo llegar a posición ofensiva y generar algo ya sea con remate o con pase a un compañero".

Y Mosqueira agregó: "Me gusta patear, el remate de media distancia es un recurso que si lo sabés utilizar puede servirle mucho al equipo. Lo fui incorporando con el correr del año, al principio estaba tímido pero luego me fui soltando y me animé a patear mucho más. Me quedó esa espina del partido con Lanús donde tuve un par muy claras que no quisieron entrar".

Más adelante, se le pidió una referencia sobre cómo vivió el tramo final del campeonato con Unión, y Mosqueira sentenció: "Fue muy estresante, teníamos un plantel muy joven con muchos chicos de 22 o 23 años como máximo. Si bien en todo momento los grandes nos bajaban el mensaje de que los responsables eran ellos, yo sentía que si pasaba lo peor una parte de la culpa iba a ser mía. Asimismo sabíamos que si nos salvábamos íbamos a ganar una madurez importante. Yo tengo 25 partidos pero siento que tengo 50 por todo lo que nos tocó pasar este año, y me parece que eso puede ser positivo para el año que viene".

En el cierre volvió a hacer referencia a Cristian González, y Mosqueira reveló: "El Kily tiene una llegada como pocos técnicos pueden tener. Si bien la mayoría de los entrenadores han sido jugadores de fútbol, él en su carrera tuvo vivencias y experiencias que las trata de transmitir en el día a día. No te digo que tenemos una relación de amistad porque somos todos profesionales, pero es cierto que hay una cercanía linda, nos podemos acercar y hablar de todos los temas en cualquier momento y eso para el jugador es muy importante".