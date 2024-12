La sinceridad de Corvalán en Unión: "Por contrato fue mi último partido en el 15 de Abril"

En la previa, el club le hizo un reconocimiento por llegar a los 200 partidos y, quizás paradojicamente, pudo ser el último en Santa Fe, ya que no tiene una oferta de renovación: "Quedó en lo que se habló hace tres años. Así que orgulloso de haber cumplido 200 partidos en esta institución que quiero mucho. Llegué hace seis meses y es quizás impensado. Estoy en el rol de acompañar. Si estoy en el proyecto de Kily para el año que viene, veremos si podemos continuar, lo mismo que la dirigencia. Es una realidad. Este, por contrato, fue mi último partido en el 15 de Abril y, si me toca irme, es un orgullo hacerlo de esta manera. Hay que esperar al final y ver qué pasa. Lo más importantes es buscar el objetivo y no si tengo que seguir".

Un partido defensivo de Unión casi perfecto

Asimismo, Mugre destacó: "Fue un trabajo del equipo y lo hicimos muy bien. En el segundo tiempo nos costó tener ese segundo de más para tener la pelota, pero estaba claro que iba a darse así por la relevancia del rival. Hicimos un gran trabajo y quedó reflejado".

A modo de balance, cuando aún resta la fecha final ante Defensa y Justicia, enunció: "Sufrimos mucho, porque fue un año complicado. Arrancamos este torneo quedando fuera de la Copa Argentina y no sabía cómo nos podía pegar. Por suerte lo pudimos sobrellevar. Este era un partido bisagra y pudimos hacerlo bien. Ojalá logremos coronarlo con el objetivo".