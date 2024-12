La ilusión de Kily González: "Hay que hacer a un Unión aún más grande"

En conferencia de prensa, así lo mostró: "Me emociona. Los quiero, como lo digo siempre, y hay una relación muy profunda en todo sentido con los jugadores. Venimos transitando situaciones que pocos saben y las dejamos de lado para focalizarnos en este objetivo. Estaba convencido después de lo que fue el golpe de Platense. Saben cuando estoy enojado, porque no estuvimos a la altura. Entonces era estar a la altura de verdad ante uno de los mejores equipos. Ya a los cuatro días de preparación vi otra cosa y hablamos mucho. Fuimos muy profundos en todo sentido. Ver a la 15 de Abril así me llena de felicidad. Ver a la gente de Unión contenta. El respaldo a los chicos y cada uno asumió el rol. Lo de Tati (Francisco Gerometta) da muestras de como manejamos el grupo y como siempre digo, tengo que elegir. Verlo entrenar fue una decisión y terminó siendo de los mejores en una defensa que función de manera extraordinaria. Más allá de los últimos minutos, casi no nos generaron opciones. Me entusiasmo de cara al futuro. No había que defraudarnos y entregarnos. Fue lo que hizo el equipo. Ni hablar lo de (Lionel) Verde. Así, todos. Los jugadores salieron acalambrado por estar a la altura ante un grandísimo rival. Por momento lo superamos y en otros supimos sufrir. Nunca voy a reprochar la actitud, pero este volvió a ser el Unión que queremos. Ojalá podamos cumplir el objetivo".

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el triunfo ante Vélez en el 15 de Abril

Pero la reflexión no quedó solo en eso: "Hablé con todos y Nicolás (Orsini), sabía que debía hacerse cargo del jugador que es y Unión no necesitaba. Es uno de los líderes del plantel. Cuando uno habla con el corazón en la mano es normal que los jugadores se entreguen así. Me llena de felicidad y me emociona. Ver lo que hacemos en la semana y que lo sepan interpretar, me deja muy feliz. Lo de la renovación, soy el primero que quiero seguir, pero obvio que hay detalles y le corresponden a la dirigencia".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1865546657582248307&partner=&hide_thread=false La celebración de los hinchas de Unión, que sueña con la clasificación a la Copa Sudamericana tras ganarle a Vélez



Mirá la #LPFxTNTSports Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/DqA4hTeqAa pic.twitter.com/Qs5hJPmbid — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 7, 2024

Más de Kily González en la conferencia de Unión

"Los chicos compitieron de manera increíble en tercera y ahora tuvieron que jugar de nuevo. Estuvieron a la altura y no me sorprende. Por ejemplo lo de Tati, que se deja ayudar y nunca puso una cara fea. Y tuvo este partido. El compromiso es muy grande", narró el técnico.

• LEER MÁS: Los hinchas de Unión le pusieron color y pasión al partido contra Vélez

También elogió al arquero, clave en el triunfo ante Vélez: "Lo de Thiago (Cardozo) también. Cuando le toca responder lo hace de manera enorme. Estuvo seguro y transmite tranquilidad. Es lo que buscamos de un arquero. Después, sabíamos que había que jugar con el cuchillo entre los dientes. No había que hacerles fácil el partido, porque era una final. No había excusas. En el segundo tiempo no pudimos tener esa paciencia y fue mucho ida y vuelta. Pero la ansiedad de ganar hacía que perdiéramos rápido la pelota, aunque defendimos bien. Eso es lo importante. Me voy contento por querer hacer cosas lindas en el club e ilusionar a la gente".

En otro tramo de la charla con los medios, el técnico dijo: "Para mi lo emotivo, que no supera a lo deportivo, era clave hablar y sacarnos las cosas que tenemos dentro. Con el compromiso no hay vuelta atrás. Hay situaciones extradeportivas que nos hacen más fuertes como equipo. Por eso tuvimos una charla muy buena después del almuerzo y les pedí que más que nunca era en este partido hasta el final para hacerles entender a todos que Unión no juega a nada. Volvimos a ser el equipo que queremos ante un rival calificado. Dependemos de nosotros mismos para clasificar a la Sudamericana. La gente de Unión se merece poder cambiar la cabeza y mirar más lejos".

"El futbol no te da tiempo para lamentarse. No podemos permitirnos quedarnos con los partidos desastrosos y lo que más me jode es que Unión no es ese como ante Platense. Hay que competir y de eso se trata. De querer estar es lo que me llena de orgullo. Quiero competencia interna. El objetivo, más allá de las metas individuales, siempre el importantes es el grupal. Hay que hacer a un Unión más grande y se puede. Hay que crecer e ilusionar a la gente", finalizó.