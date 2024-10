Las chicas de Unión barrieron la serie ante Defensa y Justicia con una goleada en Santa Fe

Las conducidas por Paulo Poccia saltaron al campo con Rocío Peña, Caren López, Agostina Retamal, Ionara Vilte, Alegra Risso, Mailen Herman, Emilse Albornos, Yamila Suárez, Melina Reus, Mara Domínguez y Micaela López.

Lo que viene para Unión

Se conformará una tabla general de posiciones teniendo en cuenta en primer lugar la posición en su respectiva zona y luego promedio de puntos (puntos obtenidos por partidos disputados). Se enfrentarán 1º vs. 6º; 2º vs. 5º; 3º vs. 4º.