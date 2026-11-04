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Orgullo de Unión: Lucas Ayala, oficialmente convocados a la Selección Sub 20

Lucas Ayala recibió el llamado de la Selección Argentina Sub 20 para entrenar bajo las órdenes de Diego Placente. Otra muestra del trabajo formativo de Unión

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 17:59hs
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Orgullo de Unión: Lucas Ayala, oficialmente convocados a la Selección Sub 20

UNO Santa Fe | José Busiemi

Hay noticias que trascienden lo individual y terminan representando a toda una institución. La convocatoria de Lucas Ayala a la Selección Argentina Sub 20 es una de ellas. El lateral izquierdo de Unión fue citado por Diego Placente, en una nueva señal de que el semillero rojiblanco sigue dando que hablar.

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La confirmación llegó a través de las redes sociales del club, que hizo pública una noticia que ya comenzaba a circular en el mundo tatengue. Para Ayala, significa un reconocimiento al camino recorrido y, sobre todo, una oportunidad para mostrarse en un ámbito de máxima exigencia, compartiendo entrenamientos con algunos de los futbolistas jóvenes más destacados del país.

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El defensor zurdo encontró su lugar durante este 2026. Con trabajo y buenas actuaciones consiguió ganarse un espacio, sostenerse en el equipo y llamar la atención de quienes siguen de cerca el desarrollo de las nuevas promesas del fútbol argentino.

Unión sigue siendo un semillero de talento

Ahora tendrá un nuevo desafío: se sumará a las prácticas en el Predio Lionel Andrés Messi desde el miércoles 11 hasta el sábado 14 de noviembre, bajo la conducción de Placente.

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Para Unión, la citación representa mucho más que una alegría puntual. Es otro motivo de orgullo y una confirmación de que el club continúa siendo una cantera capaz de formar futbolistas y proyectarlos hacia los principales escenarios. Porque más allá de los resultados del presente, el semillero tatengue sigue produciendo talentos y encontrando caminos para llegar a lo más alto.

Unión Lucas Ayala Selección Argentina
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