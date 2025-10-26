Uno Santa Fe | Unión | Unión

Leo Madelón define el plan para otro duelo clave de Unión

Tras haberse asegurado la permanencia en Primera División, Unión le apunta a Newell's. Leo Madelón tendría una duda en el equipo titular.

26 de octubre 2025 · 11:29hs
Leo Madelón define el plan para otro duelo clave de Unión

Después de la goleada ante Defensa y Justicia que le aseguró la permanencia en la Zona A del Torneo Clausura, Unión volverá este lunes por la mañana a los trabajos en Casasol, con la mira puesta en Newell’s, rival que visitará el próximo viernes 31 de octubre desde las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 14.

Las dudas y certezas de Madelón en Unión

El equipo dirigido por Leonardo Madelón busca dar un paso histórico: nunca desde que se implementó este formato de campeonato logró alcanzar los playoffs. Con esa motivación, el plantel retomará la preparación física y táctica para llegar en óptimas condiciones al duelo clave.

En cuanto al armado del equipo, Madelón deberá reemplazar al desgarrado Augusto Solari y sigue de cerca la evolución de Julián Palacios, quien finalizó el partido ante Defensa con una molestia muscular. Si recibe el alta médica, sería titular en Rosario.

Otra de las decisiones que el DT tendrá que definir es si mantiene a Agustín Colazo en el once inicial o le da lugar a Marcelo Estigarribia, quien ingresó en el segundo tiempo ante el Halcón pese a una sinovitis en la rodilla. Cabe destacar que ambos jugadores anotaron en el último encuentro: Colazo abrió el marcador y Estigarribia cerró la goleada.

Los 11 que Leo Madelón tiene en mente en Unión

Si se confirman los titulares, Unión podría formar con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo o Marcelo Estigarribia.

Newell’s, por su parte, todavía no confirmó su permanencia en la categoría, lo que agrega un condimento extra al enfrentamiento. Mientras tanto, en Casasol, el Tatengue trabajará para pulir detalles tácticos y físicos, con el objetivo de seguir haciendo historia en el Clausura y meterse por primera vez en los playoffs bajo el actual formato.

