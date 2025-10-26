Cómo sería el acuerdo entre Unión y el representante de Malcorra

Unión habría llegado a un acuerdo de pago con Sergio Levinton, quien reclama el 50% de la venta de Ignacio Malcorra a Tijuana en 2016.

Unión transita horas decisivas para resolver uno de los conflictos judiciales más relevantes de los últimos años. Luego de meses de negociaciones y gestiones legales, la dirigencia tatengue y el representante Sergio Levinton habrían llegado a un principio de acuerdo que permitiría levantar el embargo que pesa sobre las principales cuentas bancarias del club, una medida que complicó seriamente el funcionamiento económico de la institución.

El origen del conflicto se remonta a 2016, cuando Ignacio Malcorra fue transferido al Tijuana de México. Levinton reclama el 50% de esa operación, amparado en un supuesto acuerdo de representación previo, mientras que desde Unión sostienen que nunca existió un compromiso formal que valide esa pretensión.

El presidente Luis Spahn fue terminante semanas atrás al referirse al tema. “El club apeló la medida judicial y no cederá ni un peso en un reclamo que consideramos improcedente”, aseguró. Sin embargo, las consecuencias del embargo —que dejó congeladas las cuentas principales e impidió disponer de fondos para atender obligaciones salariales y operativas— obligaron a la conducción rojiblanca a buscar una salida negociada.

Cómo sería el acuerdo entre Unión y Levinton

Según trascendió, el entendimiento contempla el pago de ocho cuotas de 40 mil dólares cada una, monto que representa una reducción respecto de la suma inicial reclamada por Levinton. De esta manera, Unión logró mejorar las condiciones del acuerdo, en lo que se considera un avance significativo dentro de una disputa que lleva casi una década.

Solo resta la firma del convenio, paso indispensable para que el embargo quede sin efecto y el club recupere la operatividad plena de sus cuentas. Cabe recordar que, en un intento previo por resolver el litigio, desde la institución se había propuesto sustituir el embargo por una propiedad del club, aunque esa alternativa finalmente no prosperó.

De concretarse el entendimiento, el acuerdo con Levinton representará un alivio sustancial para la tesorería tatengue, en un momento donde la estabilidad financiera se vuelve fundamental para cerrar el año sin sobresaltos.

La dirigencia confía en que esta resolución marque el fin de un largo conflicto legal y permita encarar con mayor previsibilidad los compromisos económicos y deportivos que se avecinan.