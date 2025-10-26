Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cómo sería el acuerdo entre Unión y el representante de Malcorra

Unión habría llegado a un acuerdo de pago con Sergio Levinton, quien reclama el 50% de la venta de Ignacio Malcorra a Tijuana en 2016.

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2025 · 09:26hs
Cómo sería el acuerdo entre Unión y el representante de Malcorra

Unión transita horas decisivas para resolver uno de los conflictos judiciales más relevantes de los últimos años. Luego de meses de negociaciones y gestiones legales, la dirigencia tatengue y el representante Sergio Levinton habrían llegado a un principio de acuerdo que permitiría levantar el embargo que pesa sobre las principales cuentas bancarias del club, una medida que complicó seriamente el funcionamiento económico de la institución.

El origen del conflicto entre Unión y el representante de Malcorra

El origen del conflicto se remonta a 2016, cuando Ignacio Malcorra fue transferido al Tijuana de México. Levinton reclama el 50% de esa operación, amparado en un supuesto acuerdo de representación previo, mientras que desde Unión sostienen que nunca existió un compromiso formal que valide esa pretensión.

LEER MÁS: Madelón tiene el camino libre en Unión para insistir con la fórmula para visitar a Newell's

El presidente Luis Spahn fue terminante semanas atrás al referirse al tema. “El club apeló la medida judicial y no cederá ni un peso en un reclamo que consideramos improcedente”, aseguró. Sin embargo, las consecuencias del embargo —que dejó congeladas las cuentas principales e impidió disponer de fondos para atender obligaciones salariales y operativas— obligaron a la conducción rojiblanca a buscar una salida negociada.

Cómo sería el acuerdo entre Unión y Levinton

Según trascendió, el entendimiento contempla el pago de ocho cuotas de 40 mil dólares cada una, monto que representa una reducción respecto de la suma inicial reclamada por Levinton. De esta manera, Unión logró mejorar las condiciones del acuerdo, en lo que se considera un avance significativo dentro de una disputa que lleva casi una década.

Solo resta la firma del convenio, paso indispensable para que el embargo quede sin efecto y el club recupere la operatividad plena de sus cuentas. Cabe recordar que, en un intento previo por resolver el litigio, desde la institución se había propuesto sustituir el embargo por una propiedad del club, aunque esa alternativa finalmente no prosperó.

LEER MÁS: Cambio radical: Gerometta, sin lugar en Unión y tuvo que bajar a reserva para jugar

De concretarse el entendimiento, el acuerdo con Levinton representará un alivio sustancial para la tesorería tatengue, en un momento donde la estabilidad financiera se vuelve fundamental para cerrar el año sin sobresaltos.

La dirigencia confía en que esta resolución marque el fin de un largo conflicto legal y permita encarar con mayor previsibilidad los compromisos económicos y deportivos que se avecinan.

Unión Malcorra Sergio Levinton
Noticias relacionadas
No hay acuerdo entre Unión y la familia Malvicino para adquirir el predio Casasol.

No hubo acuerdo entre Unión y la familia Malvicino por el predio Casasol

fascendini, un muro para la recuperacion de union en la goleada ante defensa

Fascendini, un muro para la recuperación de Unión en la goleada ante Defensa

union, atento al dia y la hora del partido de la fecha 14 ante newells

Unión, atento al día y la hora del partido de la fecha 14 ante Newell's

caruso lombardi denuncio: cuando union agarro la punta no lo dejaron despegar

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Lo último

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 12, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 26%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Elecciones Legislativas 2025: hasta las 11, la participación electoral fue del 17%

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Las imágenes de las elecciones legislativa en la ciudad de Santa Fe

Gisela Scaglia: Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros

Gisela Scaglia: "Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros"

Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 8 muertes

Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 8 muertes

Ovación
Se concretaron las primeras definiciones en el Regional del Litoral

Se concretaron las primeras definiciones en el Regional del Litoral

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver el GP de México de la Fórmula 1

SIC ganó el clásico, y sacó el pasaje para definir el Top 12 de la URBA

SIC ganó el clásico, y sacó el pasaje para definir el Top 12 de la URBA

El plan salvación que encara Newells con Unión en el camino

El plan "salvación" que encara Newell's con Unión en el camino

Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras