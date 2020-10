LEER MÁS: Unión espera novedades por el pase de Britez a Lanús

Pero no se quedó allí y cuando a Madelón se lo consultó otra vez por su salida de Unión, destacó: "Lo mío es historia, amo al club, pero ahora estoy esperando la oportunidad de trabajar. Muchos se sorprendieron por mi salida, pero renové el último año, con un equipo instalado en Copa Sudamericana y la idea era mejorar y clasificar para la Copa Libertadores. Pero de golpe me encontré que de 11 jugadores titulares había uno solo, que era Jonathan Bottinelli. Eso fue lo que me pasó a comienzos de año".

Spahn y Madelón.png Leonardo Madelón reveló los motivos por los cuales decidió marcharse de Unión.

Y no se quedó allí y continuó Leonardo Madelón argumentando su salida del club: "Cualquier persona normal y que razona hubiese hecho lo que hice yo. No es que me peleé con nadie, repito que amo a ese club, pero vi que iba a ser difícil cumplir con el objetivo que nos habíamos trazado".

En tanto que luego dijo cómo ve el futuro deportivo de Unión y expresó: "La llegada de alguien con otro ánimo, más fresco y con otro semblante, le iba a ser bien a la institución".

En la parte final a Leonardo Madelón se le preguntó cómo veía la reanudación de la actividad en Argentina e indicó: "Habrá lesiones musculares, gemelos y tendones. Estoy mirando amistosos y veo que en cada partido cae un soldado por equipo. Seguramente este va a ser un torneo de análisis, de evaluación”