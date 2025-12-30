Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tiene en el radar al delantero Lucas Bezossi

Lucas Bezossi es seguido de cerca por el DT de Unión Leonardo Madelón. Su pase pertenece a Lanús que lo repescó luego de su paso por Central Córdoba

Ovación

Por Ovación

30 de diciembre 2025 · 09:47hs
Son pocos los puestos a reforzar en este mercado de pases. Y es que la política de la dirigencia de Unión es sumar pocos jugadores en puestos muy puntuales.

Lucas Bezossi en el radar de Unión

Por ello, hasta el momento no surgieron demasiados nombres de posibles incorporaciones. Aunque en las últimas horas, trascendió el interés de Leonardo Madelón por un futbolista que este año jugó en Tigre y Central Córdoba.

Se trata del extremo Lucas Bezossi, quien tenía contrato con el Ferroviario hasta junio del 2026, pero Lanús, dueño de su pase decidió repescarlo.

Por lo cual no parece que fuera sencillo sacarlo del Granate, ya que Lanús jugará Copa Libertadores y por ello, su DT Mauricio Pellegrino precisa contar con un plantel más amplio.

Por ahora se trata de un interés, pero no existe ninguna negociación ni siquiera un llamado. Es un jugador del gusto del entrenador y habrá que ver si la dirigencia inicia alguna gestión.

Bezossi se desempeña como extremo por izquierda pese a ser diestro. Su carrera se inició en Lanús y luego fue cedido a préstamo a Central Córdoba (tuvo dos etapas) Gremio, Newell's y Tigre.

El delantero de 22 años, jugó 15 partidos en el Torneo Clausura con la camiseta de Central Córdoba, anotando dos goles (uno de ellos fue ante Unión) y dio una asistencia.

